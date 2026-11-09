حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان، بیش از ۲۱ هزار تابلو و علائم ایمنی در جاده‌ها نصب شده تا رانندگان با اطلاع از وضعیت مسیر، سفر ایمن‌تری داشته باشند.

وی افزود: در هفت ماه گذشته، ۱۶۵۵ کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شده و بیش از دو کیلومتر نیز روشنایی راه و تونل اجرا شده است.

مدیرکل راهداری ایلام تصریح کرد: این اقدامات در راستای افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و بهبود کیفیت مسیرهای ارتباطی استان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی محورهای پرتردد و رفع نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های این اداره کل است و این روند با تخصیص اعتبارات لازم ادامه خواهد یافت.