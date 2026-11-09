حسین کنعانی‌مقدم کارشناس سیاسی و دبیر کل حزب سبز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیام اخیر مقام معظم رهبری و اینکه تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی‌های حزبی در آمریکا، تغییری در سیاست‌های سلطه‌طلبانه این کشور ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که دشمنی چه جمهوری خواهان و چه دموکراتهای آمریکا با ایران، از سال ۱۳۳۲ و در دوران پهلوی تا پس از انقلاب اسلامی، همواره ادامه داشته و هدف آن‌ها بلعیدن ایران بوده است. به گفته وی، هسته سخت قدرت در آمریکا تحت مدیریت صهیونیست‌ها و لابی صهیونیستی یعنی آیپک قرار دارد و سیاست آن‌ها در قبال ایران، از بین بردن تمدن ایرانی ـ اسلامی است.

وی افزود: اینکه دلخوش باشیم با رفتن دموکرات‌ها و روی کار آمدن جمهوری‌خواهان یا برعکس، مواضع هسته سخت قدرت آمریکا در قبال ایران تغییر می‌کند، از نظر من حماقت است؛ این موضوع نه‌تنها خطای محاسباتی، بلکه نوعی حماقت است. البته برخی نیز سرسپرده هستند و وظیفه خود را توجیه این مسئله می‌دانند که ممکن است شرایط بهتر شود.

دبیر حزب سبز ایران گفت: جمهوری‌خواهان همواره با زور و امکانات میلیتاریستی و نظامی اهداف خود را پیش برده‌اند، اما دموکرات‌ها از طریق روش‌های مختلف، کودتاهای مخملی و اقداماتی که در طول تاریخ انجام داده‌اند، اهداف خود را دنبال کرده‌اند.

آمریکا در حین مذاکره حمله می‌کند

وی ادامه داد: هفته گذشته در برنامه‌ای از صداوسیما و به‌صورت زنده گفتم که حتی اگر قرار باشد مذاکره کنیم، باید بدانیم با شیطان مذاکره می‌کنیم. کسی که با شیطان مذاکره می‌کند، باید مراقب باشد؛ چراکه شیطان هر لحظه قصد جان او را خواهد کرد. از همین رو، شاهد هستیم که آمریکا در حین مذاکره حمله می‌کند.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: افرادی که مسئولیت دارند و قصد دارند بر اساس پیام و فرمان رهبری در عرصه مذاکره و دیپلماسی حرکت کنند، باید این موضوع را بدانند که با چه طرفی مذاکره می‌کنند. اگر نمی‌دانند که با شیطان مذاکره می‌کنند، به نظر من بهتر است این افراد را کنار بگذارند. آنچه باید در محاسبات مذاکره مسئولان ایرانی و تحلیلگران ثابت شده باشد، این است که نباید هیچ امیدی به هرگونه امتیاز از سوی آمریکایی ها داشته باشیم چون با امتیاز دادن،چیزی از دشمنی آنها با مردم ایران کم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها دشمن دچار خطای محاسباتی نمی‌شود، تاکید کرد: ما نیز اگر ایمان نداشته باشیم، اصول را نپذیریم و بر مبنای فرمان رهبری حرکت نکنیم، ممکن است تصمیماتی بگیریم که به ضرر ملت، انقلاب اسلامی و حتی خودمان تمام شود.