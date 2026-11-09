به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن‌های ورزش‌های رزمی، در پی برگزاری دومین مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون جهانی وُوُکُوترین (WFVV) و فدراسیون آسیایی این رشته در اکتبر ۲۰۲۶ در کشور ایتالیا، امیر مصدق با کسب آرای اعضای مجمع، به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی انتخاب و در مسئولیت رئیس فدراسیون آسیا و ایران نیز ابقا شد.

در دومین مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون جهانی وُوُکُوترین امیر مصدق به همراه روح‌الله رحمانی و حسین عابدینی، مصطفی ترابی و محمدجواد تهامی به صورت آنلاین حضور داشتند.

یکی دیگر از اتفاقات مهم مجمع ایتالیا، واگذاری میزبانی مسابقات جهانی و مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۹ به ایران و جزیره زیبای کیش بود. بر این اساس در پی درخواست مصدق و موافقت اعضای مجمع برگزار شده، ایران در سال ۲۰۲۹ میزبان دو رویداد مهم بین‌المللی و قاره‌ای وُوُکُوترین است. رویدادهایی که فرصت حضور ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران ورزشی کشورهای مختلف جهان و آسیا را در کشورمان فراهم می‌کند.

از آنجا که وُوُکُوترین از رشته‌های مرتبط با ساختار ورزشی آسیا و دارای ارتباط سازمانی با شورای المپیک آسیا (OCA) است، این ظرفیت می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای گسترش تعاملات قاره‌ای، تقویت جایگاه مدیریتی ایران و پیگیری حضور گسترده‌تر این رشته در رویدادهای معتبر ورزشی آسیا ایجاد کند.

وُوُکُوترین (Vietnamese Traditional Martial Arts) هنرهای رزمی سنتی ویتنام است که ریشه در تاریخ و فرهنگ رزمی این کشور دارد و طی سال‌های اخیر با توسعه ساختارهای بین‌المللی، برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و آسیا و گسترش فعالیت‌های قاره‌ای، جایگاه قابل توجهی در عرصه ورزش بین‌المللی به دست آورده است.

این مجمع با هدف تعیین ساختار مدیریتی جدید، انتخاب اعضای ارکان اجرایی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جهانی برای دوره پنج‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ برگزار شد.