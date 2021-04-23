به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «حسن فدعم الجنابی» نماینده پارلمان عراق سخنانی را در خصوص اهمیت راهبردی وجود گروه مقاومتی حشد شعبی در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در واکنش به برخی فرافکنی‌ها علیه حشد شعبی توسط شخصیت‌ها و سیاستمداران عراقی، تأکید کرد: حشد شعبی جزئی جدایی ناپذیر از نیروهای دفاعی عراق محسوب می‌شود.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه یادآور شد: پر واضح است که حشد شعبی هیچ ارتباطی به آنچه که سیاستمداران درباره نیروهای دولتی و فرادولتی مطرح می‌کنند، ندارد. این واقعیتی است که همگان باید آن را بپذیرند.

حسن فدعم الجنابی در ادامه اظهارات خود درخصوص حشد شعبی تصریح کرد: برخی سیاستمداران و احزاب و جریان‌های سیاسی برای برهم زدن اوضاع در عراق تلاش می‌کنند و به همین دلیل مسیر فرافکنی علیه حشد شعبی را در پیش گرفته‌اند.

در همین حال یک مسئول گردان‌های حزب الله عراق در پیامی توئیتری تاکید کرد که نیروهای مقاومت عراق هرگز سلاح خود را بر زمین نمی‌گذارند.

«ابوعلی العسکری» مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق در صفحه توئیتر خود نوشت: حشدشعبی هرگز منحل نخواهد شد و حتی اگر به فرض محال چنین اتفاقی روی دهد، مقاومت اسلامی، رزمندگان حشد شعبی با تمام گروه‌ها و تخصص‌هایشان را در خود جای خواهد داد.

وی افزود: ما سلاح خود را هرگز جز به دست امام زمان (عج) نخواهیم داد؛ پس ای رزمندگان، چشمتان روشن باد و ائتلاف صهیونیستی- آمریکایی- سعودی هم از عصبانیت بمیرند و همه بدانند که ما طرف هیچ مذاکره رژیم سعودی در عراق، نیستیم.