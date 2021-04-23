اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری اعلام شد/افزودن۴۳ رشته محل

به گزارش خبرنگار مهر؛ کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۰ از روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.

آخرین مهلت انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون دکتری امروز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بود که با توجه به اعلام اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری سال ۱۴۰۰، مهلت انتخاب رشته تا یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمدید شد.

داوطلبان مجاز می‌توانند حداکثر ۵۰ کدرشته محل در صورت وجود را با توجه به رشته امتحانی که در آن آزمون داده‌اند، انتخاب کنند.

اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته منتشر شده است و بر اساس آن / / کدرشته / محل به مجموع ظرفیت پذیرش اضافه شده است.

همچنین / ‏ / ‏کدرشته محل با افزایش و کاهش ظرفیت مواجه شده‌اند و شرایط خاص برخی از دانشگاه‌ها اعلام شد.

جدول رشته محل‌های جدید در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۱۴۰۰

گروه علوم انسانی ردیف دوره دانشگاه رشته/ گرایش ۱ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب تاریخ / تاریخ اسلام ۲ نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا همدان روانشناسی تربیتی ۳ روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان روانشناسی ۴ روزانه دانشگاه تبریز علم اطلاعات و دانش شناسی / مدیریت اطلاعات و دانش ۵ نوبت دوم دانشگاه تبریز علم اطلاعات و دانش شناسی / مدیریت اطلاعات و دانش ۶ روزانه دانشگاه تربیت مدرس حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ۷ روزانه/ فاقد خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ۸ پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ۹ روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی / رفتار سازمانی ۱۰ غیرانتفاعی دانشگاه سوره علوم ارتباطات ۱۱ روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطالعات رسانه / رادیو و تلویزیون ۱۲ روزانه دانشگاه شهید بهشتی مطالعات زنان و خانواده گروه علوم پایه ردیف دوره دانشگاه رشته/ گرایش ۱۳ پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران ریاضی/ هندسه - توپولوژی ۱۴ روزانه دانشگاه صنعتی شریف ریاضی/ هندسه - توپولوژی ۱۵ روزانه دانشگاه صنعتی شریف فیزیک ۱۶ روزانه دانشگاه دامغان علوم کامپیوتر/ محاسبات علمی ۱۷ روزانه دانشگاه صنعتی شریف علوم کامپیوتر/ نظریه محاسبه ۱۸ روزانه دانشگاه شهید بهشتی علوم شناختی روانشناسی/ روانشناسی شناختی گروه فنی و مهندسی ردیف دوره دانشگاه رشته/ گرایش ۱۹ روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی ۲۰ روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی راه آهن/ ماشین‌های ریلی ۲۱ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی ۲۲ روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی ۲۳ روزانه/ فاقد خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی ۲۴ پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی ۲۵ روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی راه آهن/ ماشین‌های ریلی ۲۶ روزانه دانشگاه تبریز علوم شناختی -علوم اعصاب شناختی/ رایانش و هوش مصنوعی ۲۷ نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم شناختی -علوم اعصاب شناختی/ رایانش و هوش مصنوعی ۲۸ روزانه دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع/ بهینه سازی سیستم‌ها ۲۹ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی صنایع/ بهینه سازی سیستم‌ها ۳۰ نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی صنایع/ بهینه سازی سیستم‌ها ۳۱ روزانه دانشگاه صنعتی شریف مهندسی نفت ۳۲ غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی در قم مهندسی کامپیوتر ۳۳ روزانه دانشگاه تهران مهندسی فناوری اطلاعات ۳۴ نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی فناوری اطلاعات ۳۵ روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی/ بیوتکنولوژی ۳۶ روزانه / فاقد خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی/ بیوتکنولوژی گروه کشاورزی ردیف دوره دانشگاه رشته/ گرایش ۳۷ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان علوم دامی/ ژنتیک و اصلاح دام و طیور ۳۸ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان علوم دامی/ تغذیه طیور ۳۹ نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا همدان علوم دامی/ تغذیه طیور ۴۰ نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علوم دامی/ ژنتیک و اصلاح دام و طیور گروه هنر ردیف دوره دانشگاه رشته/ گرایش ۴۱ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب حکمت هنرهای دینی ۴۲ روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطالعات رسانه/ رادیو و تلویزیون گروه دامپزشکی ردیف دوره دانشگاه رشته / گرایش ۴۳ روزانه دانشگاه شیراز مامائی و بیماری‌های تولید مثل دام (دستیاری)

اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۱۴۰۰

ردیف دوره دانشگاه رشته / گرایش موارد اصلاحی ۱ غیرانتفاعی دانشگاه امام صادق (ع) اقتصاد نفت و گاز افزایش ظرفیت از ۲ نفر به ۴ نفر ۲ غیرانتفاعی دانشگاه امام صادق (ع) اقتصاد نفت و گاز کدرشته محل ۱۳۰۸ حذف شد ۳ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب تاریخ تشیع اثنی عشری افزایش ظرفیت از ۷ نفر به ۱۲ نفر ۴ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب فرقه‌های تشیع کاهش ظرفیت از ۷ نفر به ۵ نفر ۵ نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس علوم قرآن و حدیث کدرشته محل ۱۵۶۳ حذف شد ۶ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی ادیان/ الهیات مسیحی کاهش ظرفیت از ۷ نفر به ۶ نفر ۷ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) کاهش ظرفیت از ۷ نفر به ۶ نفر ۸ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب تصوف و عرفان اسلامی افزایش ظرفیت از ۷ نفر به ۸ نفر ۹ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب ادیان غیر ابراهیمی/ ادیان ایرانی کاهش ظرفیت از ۷ نفر به ۵ نفر ۱۰ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب دین پژوهی افزایش ظرفیت از ۷ نفر به ۸ نفر ۱۱ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب شیعه شناسی افزایش ظرفیت از ۷ نفر به ۱۳ نفر ۱۲ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب حکمت هنرهای دینی کاهش ظرفیت از ۷ نفر به ۲ نفر ۱۳ غیرانتفاعی دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات زنان/ حقوق زن در اسلام افزایش ظرفیت از ۷ نفر به ۱۳ نفر ۱۴ نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس علوم زمین / زمین شناسی مهندسی کدرشته محل ۲۴۰۱ حذف شد ۱۵ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان شیمی/ شیمی فیزیک افزایش ظرفیت از ۳ نفر به ۵ نفر ۱۶ نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس شیمی/ شیمی فیزیک کاهش ظرفیت از ۲ نفر به ۱ نفر ۱۷ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان شیمی/ شیمی آلی کاهش ظرفیت از ۸ نفر به ۷ نفر ۱۸ روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیمی/ شیمی تجزیه کدرشته محل ۲۵۸۶ حذف شد ۱۹ نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیمی/ شیمی تجزیه کدرشته محل ۲۶۰۶ حذف شد ۲۰ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان شیمی/ شیمی معدن افزایش ظرفیت از ۵ نفر به ۶ نفر ۲۱ روزانه دانشگاه دامغان زیست شناسی جانوری فیزیولوژی کاهش ظرفیت از ۳ نفر به ۲ نفر ۲۲ روزانه دانشگاه تهران بیوشیمی افزایش ظرفیت از ۳ نفر به ۴ نفر ۲۳ روزانه دانشگاه تهران بیوفیزیک افزایش ظرفیت از ۴ نفر به ۶ نفر ۲۴ نوبت دوم دانشگاه تهران بیوفیزیک افزایش ظرفیت از ۳ نفر به ۴ نفر ۲۵ روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی زیربرنامه منطق ریاضی کدرشته محل ۲۸۴۵ حذف شد ۲۶ روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی زیربرنامه آنالیز عددی کدرشته محل ۲۸۴۶ حذف شد ۲۷ روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی زیربرنامه ریاضی مالی کدرشته محل ۲۸۴۷ حذف شد ۲۸ روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی گرایش کاربردی افزایش ظرفیت از ۱ نفر به ۶ نفر ۲۹ روزانه دانشگاه تهران بیوانفورماتیک افزایش ظرفیت از ۲ نفر به ۴ نفر ۳۰ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی برق/ کنترل کاهش ظرفیت از ۴ نفر به ۳ نفر ۳۱ نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی برق/ کنترل کدرشته محل ۳۵۸۴ حذف شد ۳۲ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی کاهش ظرفیت از ۸ نفر به ۷ نفر ۳۳ روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی کاهش ظرفیت از ۵ نفر به ۳ نفر ۳۴ روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی کاهش ظرفیت از ۲ نفر به ۱ نفر ۳۵ نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی کاهش ظرفیت از ۴ نفر به ۳ نفر ۳۶ پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی کاهش ظرفیت از ۴ نفر به ۲ نفر ۳۷ روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی افزایش ظرفیت از ۲ نفر به ۴ نفر ۳۸ روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی کدرشته محل ۳۹۱۴ حذف شد ۳۹ روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی راه آهن/ ماشین‌های ریلی کاهش ظرفیت از ۳ نفر به ۱ نفر ۴۰ روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی صنایع/ بهینه سازی سیستم‌ها فاقد خوابگاه ۴۱ روزانه دانشگاه تهران مهندسی فناوری اطلاعات/ شبکه‌های کامپیوتری کدرشته محل ۴۳۴۹ حذف شد ۴۲ روزانه دانشگاه تهران مهندسی فناوری اطلاعات/ شبکه‌های کامپیوتری کدرشته محل ۴۳۵۷ حذف شد ۴۳ پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مهندسی متالورژی و مواد محل تحصیل «گروه خوردگی و حفاظت مواد» است ۴۴ نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی افزایش ظرفیت از ۲ نفر به ۳ نفر ۴۵ روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان علوم دامی/ تغذیه دام افزایش ظرفیت از ۲ نفر به ۳ نفر ۴۶ نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علوم دامی/ تغذیه دام کاهش ظرفیت از ۲ نفر به ۱ نفر

اصلاح مشخصات و شرایط دانشگاه‌ها:

استان تهران. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شرایط عمومی: فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش که در دوره‌های دکتری پذیرفته می‌شوند، مکلفند در زمان ثبت نام ضمن تعیین تکلیف تعهدات، وفق مقررات، موافقت قطعی و بدون قید و شرط اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت خود را ارایه کنند. و در غیر این صورت قبولی آنها کان لم یکن تلقی خواهد شد.

داوطلبان علاقمند به انتخاب کدرشته محل‌های نوبت دوم جهت اطلاع از شهریه مصوب هیئت امنا دانشگاه به تارنمای دانشگاه و بخش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه کنند.

شرایط خوابگاه: دانشگاه از ارائه هرگونه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم معذور است و به دانشجویان روزانه در صورت امکان، خوابگاه مجردی تحویل داده خواهد شد.

استان تهران. دانشگاه خوارزمی

شرایط عمومی: به دانشجویان رتبه‌های برتر دوره روزانه (در رشته‌های که در سال جاری حداقل ۴ دانشگاه در آنها پذیرش دارند) هدیه‌ای پرداخت می‌شود: به دانشجویان رتبه اول تا سوم آزمون سراسری سازمان سنجش مبلغ ۵ میلیون تومان، به دانشجویان رتبه چهارم تا ششم آزمون سراسری سازمان سنجش مبلغ ۴ میلیون تومان و به دانشجویان رتبه هفتم تا دهم آزمون سراسری سازمان سنجش مبلغ ۳ میلیون تومان.

شرایط خوابگاه: دانشگاه خوارزمی در تهران فاقد خوابگاه است.

استان تهران. دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

شرایط عمومی: اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام به احکام. اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. تابعیت جمهوری اسلامی ایران. نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذی‌صلاح. پایبندی و رعایت کامل مقررات، آیین نامه‌ها و ضوابط دانشگاه. موفقیت در مصاحبه حضوری (تخصصی و صلاحیت عمومی).

پذیرش نهایی از بین معرفی شدگان و پس از احراز شرایط لازم به ترتیب اولویت صورت می‌گیرد و دانشگاه در رد یا قبول داوطلبان مخیر است. دانشجویان علاوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره‌ها و دروس خاص ارائه شده از سوی دانشگاه خواهند بود. داشتن شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.

شرایط خاص: داشتن حداکثر ۳۰ سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظیفه). عدم استخدام و تعهد خدمت به هیچیک از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی به هر نحوی. فارغ‌التحصیلان واجد امتیاز علمی، توانمندی حرفه‌ای و صلاحیت عمومی و اخلاقی، در صورت معرفی دانشگاه و نیاز سازمان صدا و سیما و احراز شرایط علمی و عمومی استخدامی (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) باید در مراکزی که سازمان تعیین می‌کند، به میزان دو برابر مدت تحصیل مشغول به خدمت شوند.

در صورت موافقت سازمان صدا و سیما با انجام تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان، از مشمولان خدمت وظیفه برابر ضوابط به صورت امریه استفاده خواهد شد.

دانشجویانی که در طول تحصیل از ادامه تحصیل در دانشگاه صدا و سیما باز بمانند (انتقالی، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های تحصیلی هستند.

دانشجویان، ضمن بهره‌مندی از کمک هزینه تحصیلی (به صورت وام) در طول تحصیل، امکانات رفاهی و خوابگاه (به غیر از ساکنین استان تهران و البرز)، از مزایای صندوق رفاه دانشجویان مطابق آیین نامه وزارت علوم نیز می‌توانند استفاده کنند.

استان تهران. دانشگاه غیرانتفاعی سوره

شرایط عمومی: کلیه هزینه‌های مواد مصرفی و کارگاهی و اردوهای علمی و پایان نامه‌های تحصیلی به عهده دانشجو است.

پذیرفته شدگان در راستای اعتلای هنر دینی ملزم به پژوهش در عرصه هنر متعهد و منطبق با اهداف سازمان تبلیغات اسلامی خواهند بود. از دانشجویان در صورت انصراف یا انتقال به سایر دانشگاه‌ها برابر مصوبات هیات امناء دانشگاه و ضوابط و آیین نامه‌های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهریه دریافت خواهد شد.

با توجه به اینکه موسس این دانشگاه سازمان تبلیغات اسلامی است رعایت ارزش‌ها و شئونات اسلامی در طول دوره تحصیل کاملاً ضروری است.

شرایط خوابگاه: دانشگاه هیچ‌گونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد.

استان تهران. دانشگاه غیردولتی شهید مطهری

شرایط عمومی: مطابق مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری

شرایط خاص: کسب حدنصاب لازم در امتحانات ورود به دوره دکتری (آزمون کتبی تخصصی تشریحی، مصاحبه شفاهی علمی، گزینش عمومی). داوطلبان پس از معرفی سازمان سنجش، لازم است در سایت گلستان این دانشگاه جهت شرکت در آزمون اختصاصی ثبت نام کنند. داوطلبانی به مصاحبه شفاهی دعوت می‌شوند که در آزمون کتبی شرکت کرده باشند.

تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت در دوره دکتری و رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی دانشگاه. زمان و مکان مصاحبه ورودی مقطع دکتری در پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

منابع آزمون اختصاصی (کتبی و شفاهی) رشته‌ها به تفکیک اعلام شده است.