کتاب «غنچه یاس کبود» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «غنچه یاس کبود» نوشته هادی شریفی توسط انتشارات نیستان منتشر شد.

این اثر از داستان ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه(س) شروع می‌شود و در ادامه با ماجرای ولادت امام حسن(ع) ادامه پیدا می‌کند.

کتاب «غنچه یاس کبود» در ادامه به روایت ماجراهای تاریخی مانند غدیر خم، رحلت پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه (س) و شهادت حضرت علی(ع) و در فصول پایانی نیز به شرح صلح امام حسن(ع) با معاویه و شهادت امام حسن(ع) می‌پردازد.

شریفی در این کتاب در کنار بهره‌مندی از شیوه بیان من راوی برای بیان داستان خود و در کنار استفاده از نثری موزون، احادیث و روایات و نقل‌های ارائه شده در منابع دینی و تاریخی درباره زندگی ائمه را در خدمت متن داستانی کتاب درآورده است و نگاه تازه‌ای به این بخش از تاریخ اسلام داشته است.

ویرایش این اثر به عهده «سید مهدی شجاعی» بوده است.

شریفی برای روایت تاریخی خود در این کتاب مخاطبش را به بیش از ۷۵ اثر دینی و تاریخی در این زمینه ارجاع داده است که در آنها منابع روایی اهل سنت نیز به چشم می‌خورد.

کتاب «غنچه یاس کبود» در ۱۸۴ صفحه رقعی توسط انتشارت کتاب نیستان راهی بازار نشر شده است.