برخورددادستانی لواسان باترک فعل واهمال کاری مسئولان جدی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نوروزی در دیدار با حجت الاسلام سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات طی سخنانی گفت: قصد داریم، لواسان را برای متخلفان ناامن کنیم و در این راستا نیز تاکید بر عمل گرایی و پرهیز از شعار است.

اولین دادستان عمومی و انقلاب لواسانات گفت: با هر نوع ترک فعل و اهمال‌کاری مسئولان در لواسان برخورد جدی خواهیم داشت و اگر تخلفی را دیر گزارش و اسباب بروز و پیشرفت فساد شود، برای آن‌ها پرونده قضائی تحت عنوان تسهیل در وقوع جرم، معاونت در جرم و یا اهمال در انجام وظیفه تشکیل خواهیم داد.

وی همچنین از حساسیت ویژه دادستانی لواسان نسبت به سگ‌گردانی، کشف حجاب، اشرافی‌گری و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی خبر داد و گفت: در حال راه‌اندازی سامانه‌ای جامع هستیم که شهروندان بتوانند، تخلفات را به مرجع قضائی گزارش دهند.