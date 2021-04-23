به گزارش خبرنگار مهر، دو نماینده وزنه‌برداری بانوان ایران در دسته ۸۱ کیلوگرم بانوان ایران امروز در رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان روی تخته رفتند که طی آن سیده الهام حسینی و الناز باجلانی به مصاف با رقبای خود پرداختند.

بر این اساس الناز باجلانی در حرکت یکضرب ابتدا وزنه‌های ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم را مهار کرد اما نتوانست در حرکت سوم موفق باشد و وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را انداخت. حسینی در حرکت یک ضرب وزنه ۹۱ را با موفقیت پشت سر گذاشت و در مهار وزنه ۹۹ ناموفق بود.

بدین ترتیب باجلانی با ثبت وزنه ۹۴ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، پنجم شد و حسینی با ثبت وزنه ۹۱ کیلوگرم عنوان ششمی را به دست آورد.

کوزگانیایوا از قزاقستان با ثبت ۱۰۴ کیلوگرم، یانگ از کره‌جنوبی با ۱۰۳ کیلوگرم و تویچیوا از ترکمنستان ۹۶ کیلوگرم، به ترتیب مدال‌های طلا، نقره و برنز را کسب کردند.