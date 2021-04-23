۶۱ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.
در ۲۴ ساعت گذشته با جان باختن ۵ بیمار کرونایی دیگر آمار جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان به هزار و ۳۰۰ نفر رسید.
از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۲۳ هزار و ۶۳۸ نفر به علت ابتلا و یامشکوک بودن به این ویروس نمونه برداری و یا بستری شده اند.
از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۶ هزار و ۴۱۷ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.
در استان زنجان هم اکنون ۷۹۳ نفر هم به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.
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