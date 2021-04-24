پرسپولیس ۵ قدم از ما بالاتر است/ دنبال بهانه نیستم ولی خسته بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گوا هند در هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شب گذشته به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود پرسپولیس تمام شد.

«خوان فراندو» سرمربی گوا در نشست خبری بعد از بازی گفت: مسابقه خیلی سختی بود؛ ابتدا به خاطر بازی برابر یک تیم بسیار خوب. دوم به این دلیل که تعداد زیادی از بازیکنان در دو روز گذشته خسته بودند. البته من دنبال بهانه نیستم. ما اشتباهاتی در پرس کردن و انتقال توپ داشتیم. نتیجه نرمال است. پرسپولیس چهار، پنج قدم از تیم گوا بالاتر است. امروز خیلی غمگین و ناامید هستم. در نهایت ممکن نیست که بیش از این درباره بازیکنان صحبت کرد زیرا آنها به سختی تلاش می‌کنند.

سرمربی گوا درباره ایجاد هشت تغییر در ترکیب تیمش تاکید کرد: از ترکیب تیم راضی هستم چون آنها به سختی تلاش کردند. این در تمرینات امکان پذیر نیست زیرا بازیکنان نیاز به ریکاوری دارند. بازیکنان بهترین تلاششان را انجام دادند. همچنین با توجه به شرایط روحی بازیکنان، وقتی شما خسته هستید و گل دوم را هم از پرسپولیس می‌خورید، شرایط دشوار می‌شود.

فراندو ادامه داد: نتیجه برای روحیه ما خوب نبود. ابتدا این به دلیل وضعیت روحی است. بازیکنان تلاش کردند. وقتی شما چهار گل دریافت می‌کنید و می‌دانید که هفته پایانی (لیگ قهرمانان آسیا) است و با دو تیم خوب دیگر یعنی الوحده و الریان بازی دارید، این خیلی سخت خواهد بود. شرایط برای همه تیم‌ها یکسان است اما این لیست ما است. این واقعیت لیگ قهرمانان آسیا است. در نهایت دیدگاهم تغییر ذهنیت بازیکنان است. هیچ راه حل جادویی وجود ندارد.