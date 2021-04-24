  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۴۳

توپ به زمین سازمان لیگ افتاد

واکنش فدراسیون فوتبال به خبر محرومیت حاج صفی مقابل پرسپولیس

واکنش فدراسیون فوتبال به خبر محرومیت حاج صفی مقابل پرسپولیس

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: سازمان لیگ در خصوص محروم بودن حاج صفی باید اعلام نظر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت زرد احسان حاج صفی بازیکن سپاهان در دیدار مقابل نساجی مازندران باعث شد تا بعضی از رسانه‌ها اعلام کنند این بازیکن با احتساب کارتهای زردش در تیم تراکتور، از بازی سپاهان مقابل پرسپولیس محروم است. (حاج صفی در مجموع چهار کارت زرد گرفته است)

ابوالفضل محمدی حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این خصوص به سایت فدراسیون گفت: طبق مقررات ۱۱۲ انضباطی کارت زرد بازیکنی از فصل به فصل بعد منتقل نمی‌شود و سازمان لیگ در این خصوص باید اعلام کند زمانی که یک بازیکن از تیمی به تیم دیگر منتقل می‌شود، آیا کارت زردهای قبلی بازیکن در تیم جدید اعمال می‌شود یا خیر.

این در حالی است که در بند ۹ از ماده ۴۶ آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر به صراحت قید شده است کارت زرد بازیکن هنگام انتقال از یک تیم به تیم دیگر لحاظ نخواهد شد اما اگر بازیکن محروم باشد، هنگام انتقال به تیم دیگر این محرومیت لحاظ می‌شود.

کد مطلب 5196408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها