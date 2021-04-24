واکنش فدراسیون فوتبال به خبر محرومیت حاج صفی مقابل پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، کارت زرد احسان حاج صفی بازیکن سپاهان در دیدار مقابل نساجی مازندران باعث شد تا بعضی از رسانه‌ها اعلام کنند این بازیکن با احتساب کارتهای زردش در تیم تراکتور، از بازی سپاهان مقابل پرسپولیس محروم است. (حاج صفی در مجموع چهار کارت زرد گرفته است)

ابوالفضل محمدی حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این خصوص به سایت فدراسیون گفت: طبق مقررات ۱۱۲ انضباطی کارت زرد بازیکنی از فصل به فصل بعد منتقل نمی‌شود و سازمان لیگ در این خصوص باید اعلام کند زمانی که یک بازیکن از تیمی به تیم دیگر منتقل می‌شود، آیا کارت زردهای قبلی بازیکن در تیم جدید اعمال می‌شود یا خیر.

این در حالی است که در بند ۹ از ماده ۴۶ آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر به صراحت قید شده است کارت زرد بازیکن هنگام انتقال از یک تیم به تیم دیگر لحاظ نخواهد شد اما اگر بازیکن محروم باشد، هنگام انتقال به تیم دیگر این محرومیت لحاظ می‌شود.