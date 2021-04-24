به گزار ش خبرگزاری مهر، در فاصله سه ماه باقی مانده تا المپیک توکیو برخی پرسش ها پیرامون این بازی ها همچنان بدون پاسخ هستند و همین مسئله ابهامات آنها را بیشتر کرده است؛ از جمله مواردی که در مورد تماشاگران مطرح است و چگونگی پذیرفتن آنها برای تماشای بازی ها.

البته دو ماه پیش برگزارکنندگان تصمیم گیرندگان بازی های المپیک توکیو در نشست آنلاین خود، کنار گذاشتن تماشاگران خارجی از این بازی ها را مصوب کردند اما چالش آنها در مورد تماشاگران داخلی همچنان ادامه دارد تا آنجا قرار است طی روزهای آینده بحث و بررسی های تکمیلی در این زمینه را ادامه دهند.

بر اساس اعلام سایت Kyodo news و طبق آنچه خانم «سیکو هاشیموتو» فاش کرده، قرار است طی هفته جاری نشستی با محوریت این موضوع برگزار شود.

وی که ریاست کمیته برگزاری المپیک توکیو را بر عهده دارد اعلام کرده که نشست مورد نظر با حضور خودِ وی همراه با نمایندگان کمیته بین المللی المپیک (IOC)، و سه برگزارکننده دیگر یعنی نمایندگان کمیته بین المللی پارالمپیک، دولت های کلانشهرهای مرکزی و توکیو برگزار خواهد شد.

در این نشست پنج جانبه که به صورت آنلاین برگزار می شود «تماشاگران داخلی و اینکه چه تعداد از آنها به مکان بازی ها اجازه ورود پیدا کنند» یکی از مهمترین موضوعاتی خواهد بود که به بحث گذاشته می شود.

خانم «هاشیموتو» در مورد مسئله تماشاگران گفته است که قصد دارد تا پایان ماه جاری طرح کلی موضوع را ترسیم کند. در عین حال وی این مسئله را هم مورد توجه قرار داده است که احتمال دارد در مورد تماشاگران تصمیم نهایی تا اواخر ماه ژوئن اتخاذ نشود چرا که این مسئله نیاز به نظارت دقیق بر وضعیت کرونا و عفونت ها در ژاپن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت موضوع تماشاگران داخلی المپیک و تصمیم گیری در مورد آنها به خاطر شرایط کرونایی ژاپن است. در همین راستا و به منظور کمک به جلوگیری از شیوع ویروس، ممکن است کمیته برگزاری بازی های المپیک تعداد رویدادهای آزمایشی را هم کاهش دهد.

حتی در مورد مسابقات آزمایشی دوومیدانی تصمیم به برگزاری بدون تماشاگر گرفته شده است. این رقابت قرار است ۹ می در استادیوم ملی توکیو برگزار شود. پیش از این قرار بود این رویداد ۲۰ هزار تماشاگر داشته باشد اما طبق تصمیم گیری جدید مسابقت پشت درهای بسته برگزار می شود.