به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مارادونا که چندی پیش بر اثر حمله قلبی درگذشت و تاکنون موضوع چندین مستند و فیلم داستانی بوده است، این بار موضوع سریالی مستند بر مبنای آرشیوهای خاص و توضیحاتی است که خانواده این ورزشکار مشهور و جنجالی بیان می‌کنند.

السا مارادونا خواهر دیگو در این باره گفت: یک چیز آن چیزی است که مطبوعات و مردم می‌گویند و یک چیز کاملاً دیگر آن چیزی است که ما از نزدیک با آن زندگی کردیم. ما همیشه در حاشیه آنچه گفته می‌شد بودیم. برادرم، در زندگی‌اش مجبور شد تا در برابر تهمت‌های بی‌حد و اساس از خود دفاع کند اما او اکنون اینجا نیست و وظیفه ماست که این دروغ‌ها را پاک کنیم و بگذاریم یاد و خاطره‌اش در آرامش باشد.

این مستند را آلخاندرو هارتمن کارگردانی می‌کند و آن را برمبنای اطلاعاتی از سوی خانواده مارادونا، فیفا، ارتباطات سیاسی بین‌المللی و سازمان‌ها و دولت‌ها و غیره شکل می دهد.

این مجموعه دربرگیرنده ماجراهایی دیده نشده از زندگی مارادوناست و تجربیات دست اول خانواده او و دوست قدیمی وی ماتیاس مورلا است که مدیریت بنیاد وی را برعهده دارد. این پروژه به شهرهای مختلف می‌رود و از مکان‌هایی که این ستاره فوتبال در آن زندگی می‌کرد، فیلم‌هایی نشان می‌دهد.

سوفیا ورگارا بازیگر تلویزیون در کمپانی لاتین ورلد انترتینمنت این مستند را تهیه می‌کند.