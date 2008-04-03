به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد "دست خدا" به کارگردانی مارکو ریسی فیلمساز ایتالیایی مقاطع مختلف زندگی بازیکن مشهور از جمله اعتیاد او را دربر می‌گیرد و عنوان آن اشاره به عبارتی دارد که مارادونا در توضیح گل جنجالی خود به تیم ملی فوتبال انگلستان در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی فوتبال سال 1986 مکزیک به کار برد.





صحنه به ثمر رسیدن گل دوم آرژانتین در بازی‌های جام جهانی سال 1986

او در این بازی که روز 22 ژوئن برگزار شد با گلی که در دقیقه 55 با دست به ثمر رساند دروازه پیتر شیلتن دروازه‌بان تیم ملی انگلستان را باز کرد تا آرژانتین این بازی را با نتیجه دو بر یک به پایان برساند و به مرحله نیمه‌نهایی راه یابد. تیم فوتبال این کشور در مرحله بعدی بلژیک را شکست داد و در بازی پایانی با غلبه بر تیم ملی آلمان قهرمان جهان شد.

"دست خدا" زندگی خصوصی یکی از مستعدترین بازیکنان تاریخ فوتبال را مورد توجه قرار می‌دهد که در چهار دوره جام جهانی بازی کرد و سال 2000 از سوی فیفا به عنوان بازیکن قرن انتخاب شد. ریسی که گل مارادونا را به انگلستان "حرکت هنرمندانه" می‌داند، تصریح می‌کند: "او کوکائین مصرف می‌کرد، اما عضو حکومت نبود. مارادونا نابغه‌ای بود که در تمام زندگی به خود لطمه زد."

مارادونا 48 ساله در طول دوران ورزشی خود در تیم‌های بوکاجونیورز، بارسلونا و ناپل بازی کرد و به واسطه فوتبال به ثروتی انبوه دست یافت، اما پس از بازنشستگی در 37 سالگی، در مقاطع مختلف با اتفاقات آزاردهنده از جمله رسوایی‌های مربوط به زندگی زناشویی، اعتیاد به مواد مخدر و طفره رفتن از پرداختن مالیات رو به رو شد.

او در قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 86 و تیم ناپل در لیگ فوتبال باشگاههای ایتالیا در 1987 و 1990 نقشی بسزا داشت. "دست خدا" محصول 2007 ایتالیا و آرژانتین است و در آن علاوه بر مارکو لناردی که نقش اسطوره فوتبال آرژانتین را بازی می‌کند، جولیتا دیاز، ژوان لیرادو و امیلیانو کاچکا هم حضور دارند. فیلم در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در‌آمد.

امیر کوشتوریتسا فیلمساز نامدار بوسنیایی هم سال 2006 فیلمی مستند درباره مارادونا ساخت. مارادونا اخیرا برای سفر به ایران و دیدار با دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اظهار تمایل کرد. پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فوتبال برلین از چهارم تا هفتم آوریل (16 تا 19 فروردین) برگزار می‌شود و در این مدت حدود 40 فیلم سینمایی، مستند و کوتاه به نمایش در‌می‌آید.