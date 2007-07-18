نیروهای بومی بیکار در شهرک صنعتی محمودآباد به کار گرفته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در محل فرمانداری روند انجام و پیگیری مصوبات هیئت دولت در محمودآباد را مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود: ایجاد شهرک صنعتی از مهم ترین مصوبات هیئت دولت بوده که هم اکنون تعداد 38 قطعه از زمین های این شهرک جهت احداث کارگاه های تولیدی و کارخانجات صنعتی به متقاضیان واگذار و معابر آن تسطیح شده است.

به گفته قاسمی با تکمیل و ایجاد شهرک صنعتی و راه اندازی کارگاه تولیدی بیش از دوهزار نیروی بیکار مشغول به کار می شود که 70 درصد آنها از میان بیکاران بومی منطقه جذب خواهند شد.

فرماندار محمود آباد تبدیل استراحتگاه کارگران به پارک تفریحی، آزاد سازی هزار و 200 متر از نوار ساحلی مجتمع های دولتی، پرداخت 738 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه، کمک بلاعوض و تهیه جهیزیه برای 627 مددجوی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام ، رسیدگی و پاسخ به 781 فقره نامه های ارسالی به ریاست جمهوری و آزاد سازی اماکن تفریحی و توریستی متعلق به وزارت ارشاد را از مصوبات انجام شده سفر رئیس جمهوری در شهرستان محمود آباد عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: احداث بیمارستان، سالن های ورزشی بانوان و آقایان، پروژه مجتمع تفریحی و توریستی خط آهن، تکمیل کنار گذر 35 متری، پارک ساحلی و پروژه آبرسانی غرب شهرستان نیز از دیگر مصوبات در دست اجرای هیئت دولت به استان است.

قاسمی در پایان احداث شهرک دامپروری، کمربندی، کارخانه کمپوست زباله، طرح فاضلاب شهری، ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد، احداث مجتمع گلخانه ای، انجام مطالعات احداث بافت های فرسوده و خرید یک دستگاه آمبولانس جهت بیمارستان محمود آباد را از مصوبات هیئت دولت در حال پیگیری است.

