۲۰ هزار نفر به مراکز خدمات جامع سلامت در مشهد مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: مراکز جامع خدمات سلامت که درگیر ارائه خدمت به بیماران کرونایی هستند در پیک چهارم کرونا با حجم بالایی از بیماران مواجه شدند که در مجموع ۲۰ هزار بیمار سرپایی به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کردند که از این تعداد تنها ۱۱۱ نفر به بیمارستان ارجاع داده شده‌اند.

دکتر سید کاظم فرهمند با اشاره به اینکه شعار روز جهانی بهداشت، جهانی عاقلانه تر و سالم‌تر برای همه است و شعار سال سازمان جهانی بهداشت نیز مدافعین سلامت نامگذاری شده زیرا در یکی دو سال اخیر نقش مدافعین سلامت در حفظ سلامت مردم بی بدیل بوده است، عنوان کرد: هنگامی که صحبت از مدافعین سلامت می‌شود بیشتر نیروهای خدوم کادر درمان به ذهن افراد متبادر می‌شود این در حالی است که پرسنل بهداشت در خط اول مواجهه با بیماران کرونایی در مراکز بهداشتی قرار دارند.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته ۲۰ هزار نفر به مرکز بهداشتی ویژه کرونا مراجعه کردند که تنها ۱۱۱ نفر از آنها به بیمارستانها ارجاع داده شدند، گفت: اگر مراکز بهداشت به بیماران سرپایی ارائه خدمت نمی‌کردند و همه بیماران به بیمارستانها مراجعه می‌کردند قطعاً خللی در روند ارائه خدمت در بیمارستانها به وجود می‌آمد.

قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه نمونه گیری از بیماران کرونایی در مراکز جامع خدمات سلامت انجام می‌شود و مواجه اولیه با بیماران کرونایی در مراکز ۱۶ ساعته انجام می‌شود اما متأسفانه خدمات این نیروهای خدوم کمتر دیده می‌شود، عنوان کرد: واکسیناسیون کرونا نیز در حوزه بهداشت انجام می‌شود و اگر به زودی واکسن کرونا به تعداد عموم مردم تولید شود، نیروی بهداشت باید آماده واکسیناسیون سراسری باشند.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد کادر بهداشت در حین ارائه خدمت به بیمار کرونا، مبتلا شدند و همکارانی نیز جان خود را در این راه از دست داده‌اند بنابراین تمام کادر بهداشت و درمان در کنار یکدیگر مشغول خدمت رسانی هستند تا بتوانیم این بیماری منحوس را کنترل کنیم.