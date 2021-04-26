اسکار ۲۰۲۱ برندگانش را شناخت/ کلویی ژائو دومین کارگردان زن برنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مراسم اسکار امسال که با فاصله‌ای ۴۴۱ روزه از مراسم قبلی و برای اولین بار در دوران کرونایی برگزار شد، برندگان خود را معرفی کرد.

برندگان جوایز اسکار ۲۰۲۱ عبارتند از:

بهترین فیلم: «سرزمین آوارگان»

بهترین بازیگر مرد: آنتونی هاپکینز برای «پدر»

بهترین بازیگر زن: فرانسیس مک‌دورماند برای «سرزمین آوارگان»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: دنیل کالویا برای «یهودا و مسیح سیاه»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: یو-جونگ یئون برای «میناری»

بهترین کارگردان: کلویی ژائو برای «سرزمین آوارگان»

بهترین فیلمنامه اقتباسی: «پدر» - کریستوفر همپتون و فلوریان زلر

بهترین فیلمنامه اوریجینال: «زن جوان نویدبخش» - امرالد فنل

بهترین طراحی لباس: «بلک باتم ما رینی» - آن راث

بهترین موسیقی: «روح» - ترنت رزنور، آتیکوس راس، جان باتیست

بهترین انیمیشن کوتاه: «هر اتفاقی بیفتد دوستت دارم» از نتفلیکس

بهترین فیلم کوتاه: «دو غریبه دور» ساخته کوین دورانت و مایک کانلی

بهترین مستند بلند: «معلم اختاپوس من» ساخته پیپا ارلیش، جیمز رید و کریگ فاستر

بهترین مستند کوتاه: «کولت» ساخته آنتونی جیاچینو و آلیس دویارد

بهترین فیلم بین‌المللی: «یک دور دیگر» ساخته توماس وینتربرگ از دانمارک

بهترین صدا: «آوای متال» - نیکلاس بکر، جیمی بکشت، میشل کوتولنس، کارلوس کوترز و فیلیپ بلد

بهترین طراحی تولید: «منک» - دونالد گراهام برت برای طراحی تولید و جان پاسکال برای طراحی صحنه

بهترین تدوین: «آوای متال» - میکل ای.جی.نیلسن

بهترین فیلمبرداری: «منک» - اریک مِسِراشمیت

بهترین جلوه‌های ویژه: «تنت»- اندرو جکسون، دیوید لی، اندرو لاکلی و اسکات فیشر

بهترین انیمیشن بلند: «روح» از پیکسار

بهترین چهره‌پردازی و مو: «بلک باتم ما رینی» - سرجیو لوپز-ریورا، میا نیل، جامیکا ویلسون

بهترین ترانه: «یهودا و مسیح سیاه» - «مبارزه برای تو» موسیقی ساخته اچ.ای.آر و درنست امیل - ترانه از اچ.ای.آر و تیارا توماس