روسیه قهرمان مسابقات کشتی فرنگی اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان اروپا روزهای ۳ تا ۵ اردیبهشت ماه در شهر ورشو کشور لهستان برگزار شد و در پایان تیم روسیه با کسب ۵ مدال طلا به عنوان قهرمانی رسید.

اسامی نفرات و تیم‌های برتر این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: ۱- امین صفرشایف (روسیه) ۲- اکرم اوزترک (ترکیه) ۳ - رودیک مارتچیان (ارمنستان) و الدانیز عزیزلی (آذربایجان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- سرگئی امیلین (روسیه) ۲- کرم کمال (ترکیه) ۳- ویکتور پتریک (اوکراین) و رضوان آرنات (رومانی)

۶۳ کیلوگرم: ۱- جامبولات لوکایف (روسیه) ۲- طالح ممدوف (آذربایجان) ۳- الکساندر یورکیانس (لتونی) و ری آبولادزه (گرجستان)

۶۷ کیلوگرم: ۱- ماته نمس (صربستان) ۲ – ماتئوس لوسیان (لهستان) ۳- اسلاویک گالستیان (ارمنستان) و مورات فیرات (ترکیه)

۷۲ کیلوگرم: ۱- شماگی بولکوادزه (گرجستان) ۲- مالخاز آمویان (ترکیه) ۳- ماکسیم یوتوشنکو (اوکراین) و روبرت فریتش (مجارستان)

۷۷ کیلوگرم: ۱- تاماس لورینچ (مجارستان) ۲- یونس باشار (ترکیه) ۳- سانان سلیمان اف (آذربایجان) و آنتونیو کامنجاسویچ (کرواسی)

۸۲ کیلوگرم: ۱- ادلان آکیف (روسیه) ۲- رادزیک کولیف (بلاروس) ۳- هاناس واگنر (آلمان) و آیونگو ریکادزه (گرجستان)

۸۷ کیلوگرم: ۱- زورابی داتوناشویلی (صربستان) ۲- کیریل ماسکویچ (بلاروس) ۳- ژان بلینیوک (اوکراین) و میلاد علیرضایف (روسیه)

۹۷ کیلوگرم: ۱- موسی اولویف (روسیه) ۲- – بالاز کیس (مجارستان) ۳- میکایل استادوب (بلاروس) و نیکولاز کاخلاشویلی (ایتالیا)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- رضا کایالپ (ترکیه) ۲- یاکوبی کاجایا (گرجستان) ۳- ادوارد پاپ (گرجستان) و زورابی گدخوری (روسیه)

رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۱۷۵ امتیاز ۲- ترکیه ۱۰۶ امتیاز ۳- گرجستان ۱۰۱ امتیاز ۴- اوکراین ۸۵ امتیاز ۵- بلاروس ۸۳ امتیاز ۶- ارنستان ۷۸ امتیاز