به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مؤسسات و امور دانش بنیان، آئین تبادل و امضای تفاهمنامه «همکاری در ایجاد مکانیزم بیمهنامه مسئولیت کالای شرکتهای دانشبنیان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» یکشنبه ۵ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر سعید محمدزاده، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و مهندس مسعود جعفری اصطهبانانی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در محل ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
شرکتهای دانشبنیان، جایگاه خود را در کشور یافتهاند
دکتر محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه گفت: خوشبختانه در حال حاضر شرکتهای دانشبنیان توانستهاند جایگاه خود را در کشور استحکام بخشیده و بهعنوان عنصر اثرگذار در کشور مطرح باشند و نقشی مهم و اثربخش در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
وی افزود: در روند رشد شرکتهای دانشبنیان عوامل مختلفی همچون نهادهای مالی و دستگاههای اجرایی تأثیرگذار بودهاند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز همواره در راستای افزایش حمایتها و مشوقها و رفع موانع موجود اقدام کرده است.
بیمه مسئولیت کالا، راهکاری برای تضمین کیفیت محصولات دانش بنیان
دبیر کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با اشاره به خلأها و چالشهایی که در این سالها در زیستبوم فناوری وجود داشته است، ادامه داد: نبود سازوکار بیمهای مناسب برای تضمین کیفیت محصولات دانشبنیان یکی از چالشهای همیشگی شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر بوده است که امیدواریم با توسعه بیمهنامههایی ازجمله بیمهنامه مسئولیت کالا و امضای تفاهمنامههای اینچنینی شاهد توسعه بیمهنامههای مسئولیت کالا و بهتبع آن رشد شرکتهای دانشبنیان باشیم.
ضرورت تسهیل ورود شرکتهای دانشبنیان به صنعت نفت
دکتر علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت گسترش سبد محصولات صندوقهای پژوهش و فناوری در کشور گفت: صدور بیمهنامه مسئولیت کالا، حمایتی نیست که توسط هر ارگان یا نهادی ارائه شود لذا صندوق نوآوری و شکوفایی تمام تلاش خود را برای حمایت و کمک به توسعه شرکتهای دانشبنیان انجام خواهد داد.
وی حوزه نفت را یکی از مهمترین بازارهای مصرف محصولات دانشبنیان دانست و افزود: صندوقهای پژوهش و فناوری نقش مهمی در ارائه خدماتی که شرکتهای دانشبنیان نیازمند آن هستند، ایفا میکنند و با ایجاد سازوکارهای جدید، زمینه را برای ورود این محصولات به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراهم خواهند کرد.
صدور بیمه مسئولیت کالا مسیر ورود شرکتهای دانشبنیان به صنعت نفت را هموار میکند
سعید محمدزاده، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در ادامه این نشست با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در تأمین نیازهای فناورانه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفت: یکی از نگرانیهای فعالان این صنایع، کارآمدی، استاندارد بودن و قابلیت اعتماد به محصولات دانشبنیان است.
وی ادامه داد: متأسفانه ما در سالهای گذشته نتوانستهایم از ظرفیتهای داخل کشور به خوبی استفاده کنیم و اگرچه شرکتهای دانشبنیان اثرگذاری بالایی در کشور دارند اما همواره این نگرانی وجود دارد که از ظرفیتهای آنها بهخوبی استفاده نشود.
وی با اشاره به مشکلات شرکتهای دانشبنیان برای ورود به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی افزود: شرکتهای دانشبنیان نمیتوانند مستقیماً به صنعت نفت ورود پیدا کنند و باید از طریق شرکتهای بزرگ وارد این عرصه شوند. از طرفی شرکتهای بزرگ نفتی همواره در مورد کارآمد بودن محصولات دانش بنیان برای حل مشکلات صنعت نفت و داشتن استانداردهای لازم با ابهام روبرو هستند. از این رو ایجاد مکانیزم اعطای بیمه مسئولیت به محصولات شرکتهای دانشبنیان این حوزهها، میتواند ورود این محصولات نه تنها به صنایع داخلی بلکه بازارهای بینالمللی را تسهیل کند. در حال حاضر بازار بزرگی در عراق برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان وجود دارد که میتوانیم با صدور چنین بیمهنامههایی مسیر ورود این شرکتها را هموار کنیم.
استفاده از ظرفیت دانشبنیانها برای برندسازی
مسعود جعفری، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت نیز با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیتهای صندوقهای پژوهش و فناوری را برای کمک به برندسازی محصولات دانشبنیان صنعت نفت مورد توجه قرار میدهد گفت: صندوقهای پژوهش و فناوری برای ایجاد راهکارهای اثربخش برای تجاریسازی محصولات دانشبنیان نقشی اساسی دارند و بهعنوان یک نهاد مالی باید بتوانند سرویسهای متنوعی همچون بیمهنامه مسئولیت کالا به مشتریان خود ارائه بدهد.
تضمین کیفیت محصولات با وجود بیمه مسئولیت کالا
در ابتدای این نشست، مسئول امور بیمهای مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان با اشاره به شعار سال، «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای تحقق شعار امسال میتوان انجام داد، صدور بیمهنامه مسئولیت کالا با هدف برندسازی محصولات دانشبنیان است.
محمد دیبایی افزود: خریداران محصولات دانشبنیان باید اطمینان کافی از این محصولات داشته باشند لذا با وجود بیمهنامه مسئولیت کالا این اطمینان به خریدار داده میشود که کالای خریداری شده از حداقل کیفیت برخوردار است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این زمینه عدم توسعه بیمهنامه مسئولیت در کشور ما است که در سالهای گذشته نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین مرکز شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری تلاش کرده تا این نوع بیمهنامه را به یک رویه متداول تبدیل کند و امید است که با همکاری وزارت نفت و صندوق نوآوری و شکوفایی بستری برای نهادینهشدن انواع بیمهنامهها به ویژه بیمهنامه مسئولیت کالا در کشور فراهم شود تا بتوانیم از اثرات مثبت آن بهرهمند شویم.
به گزارش مهر، طبق این تفاهمنامه مقرر شد وزارت نفت به حمایت معنوی و فنی از طراحی و راهاندازی و درنهایت سیاستگذاری موضوع این تفاهمنامه اقدام کند. همچنین وظیفه اطلاعرسانی و ترغیب کارفرمایان، شرکتها و فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای ورود به موضوع این تفاهمنامه و استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده به وزارت نفت واگذار شده است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز اقدام به حمایت معنوی، مالی و فنی از طراحی و راهاندازی موضوع تفاهمنامه خواهد کرد. به علاوه وظیفه اطلاعرسانی و ترغیب فعالان دانشبنیان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برای ورود به موضوع این تفاهمنامه و استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده، به معاونت علمی و فناوری محول شده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی با ایجاد خط اعتباری ویژه و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت نیز با تشکیل دبیرخانه «کمیته اجرایی» در محل «صندوق» اقدام به حمایت از اجرای مفاد تفاهم نامه خواهند کرد.
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