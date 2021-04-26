وزارت امور خارجه مسئول انتشار فایل صوتی ظریف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری که صبح امروز(دوشنبه) برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت دو شهروند بازداشت شده در ترکیه گفت: موضوع برای ما روشن نیست و وزارت خارجه با جدیت پیگیر موضوع است.

خطیب‌زاده گفت: حقوق شهروندان ایرانی برای وزارت خارجه بسیار مهم است و ما از همان اول که با خبر شدیم با جدیت پیگیری کردیم. در ترکیه نیز در سطح سفارت پیگیری ها انجام شد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و همچنین مرزبانی پیگیر این مسئله هستند. این مسئله برای روابط بین ایران و ترکیه مطلوب نیست لذا با توجه به حسن همجواری به دنبال مساعدت ترکیه هستیم. موضوع برای ما روشن نیست و وزارت امور خارجه پیگیر موضوع است.

وزارت خارجه در انجام مصاحبه و حفظ آن نقشی نداشته است

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص منبع انتشار فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه و هدف از انتشار آن نیز گفت: عرض کنم آنچه که منتشر شده است از ابتدا یک مصاحبه نبوده بلکه یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه در داخل دولت بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: این گفتگوها برای انتقال تجارب و سوابق به دولت‌های بعد است. همه می‌دانند که این گفتگوها محرمانه است و وزارت خارجه هیچ نقشی در انجام مصاحبه، انتخاب تیم مصاحبه گیرنده و نگهداری از آن نداشته است. اینکه چه کسانی با چه هدفی این فایل را منتشر کردند را مطلع نیستیم.

به صورت کلی به سخنان ظریف نگاه شود

خطیب‌زاده همچنین گفت: به عنوان نکته اول باید به صورت کلی و نه گزینشی به آنچه که آقای ظریف اشاره کرد نگاه شود. ما از دو شب قبل متوجه شدیم که این فایل در حال انتشار است اما شب گذشته انتشار آن در شبکه‌های خارجی به اوج خود رسید.

وی همچنین ادامه داد: نکته دوم اینکه آقای ظریف همواره مواضع خود را به صورت شفاف و صریح در پشت درب‌های بسته اعلام کردند اما آنچه که اعمال می‌شود حول قوه عاقله نظام است. همه از نقش برجسته سردار سلیمانی خبر دارند. از نقش خرد و تدبیر ایشان هم مطلع هستند. بر خلاف آنچه که گفته می‌شود، مسئولین جمهوری اسلامی ایران در فضای کارشناسی بسیار شفاف و صریح هستند اما تاکید می‌کنم آنچه که انجام می‌شود تصمیمات اجماعی است و هیچکس از خطا در تحلیل و بینش مبرا نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای هجمه علیه دستگاه دیپلماسی نیز گفت: متاسفانه شاهد بروز یک موج علیه دستگاه دیپلماسی کشور هستیم. سیاست خارجی در راستای اهداف انتخاباتی برخی از جریان‌ها در حال سوء استفاده شدن است اگرچه در مأموریت‌های ما اخلالی به وجود نخواهد آمد.

خطیب‌زاده همچنین افزود: دستگاه وزارت امور خارجه یک دستگاه حاکمیتی است. البته همراهی و اجماع در سیاست خارجی قدرت بخش است و قدرت را زیاد می‌کند و ما برای حفاظت و تامین منافع عالی مردم، همه را دعوت به همراهی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف سفر وزیر خارجه به قطر و عراق و همچنین احتمال ارتباط این موضوع با برخی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص مذاکرات بین ایران و عربستان، گفت: سفر آقای ظریف به قطر و عراق در راستای دیپلماسی رمضان انجام خواهد شد. کشورهای دیگری نیز در دستور کار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: موضوعات جهان اسلام، موضوعات دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای در اولویت است و این سفرها هیچ ارتباطی با طرف‌های ثالث نخواهد داشت.

طرح گام به گام و تدریجی را نمی‌پذیریم

خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی که بر اساس ادعای روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر آمادگی دولت بایدن در کاهش تحریم‌ها در حوزه مالی و نفتی مطرح شده بود نیز گفت: در خصوص موضوع ما برای رفع تحریم‌ها، هیچ تغییری ایجاد نشده است و همه تحریم‌های اعمال شده، باز اعمال شده و برچسب داده شده باید یکجا برداشته شوند و سپس همه آنها مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

وی همچنین افزود: ما طرح گام به گام و تدریجی را نمی‌پذیریم و در دستور کار هم نیست. اساسا از این فاز رد شدیم. آمریکا باید به همه تعهدات خود در برجام یکجا عمل کند و هرچه کمتر از این باشد، مانع بازگشت آمریکا به برجام خواهد شد. ایران نیز آماده است بعد از راستی‌آزمایی، به همه تعهدات خود ذیل برجام عمل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ سوالی در خصوص اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: در خصوص اظهارات سعودی لازم است در سطح خودش پاسخ داده شود.

خطیب‌زاده همچنین افزود: مسیر تامین امنیت و منافع در منطقه از طریق گفتگوهای درون‌زا صورت می‌پذیرد. هر چقدر زودتر این فضا برای تعاملات فیمابین شکل بگیرد، برای آینده روابط دو کشور و ملل منطقه و ثبات بر پهنه نیلگون خلیج فارس که ما در آستانه روز خلیج فارس نیز هستیم، مفیدتر خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه محمد جواد ظریف برای پاسخ و شفاف سازی در خصوص فایل صوتی منتشر شده نیز گفت: من همه را دعوت می‌کنم به اینکه از قضاوت‌های عجولانه دور شویم. آقای ظریف جزو شخصیت‌های نظام هستند که همواره سیاست های علنی نظام را با قوت جلو بردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ایشان موضوعاتی را که برای یک گفتگوی آرشیوی انجام شده در ۷ ساعت با دوستان ریاست جمهوری انجام دادند. البته این صحبت‌ها با سیاست‌های اعلامی ما مغایر نیست بلکه شاید برخی از قضاوت‌های عجولانه منجر به این شده است.

خطیب‌زاده در ادامه گفت: سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به صورت اجماعی پیگیری شده و اتفاقاً این نشان دهنده آن است که جامعه ایران، جامعه پویایی است و چقدر مسئولین در مقام گفتگوهای جدی و کارشناسی از صراحت لهجه و شفافیت در بیان استفاده می‌کنند. لذا این فاز کارشناسی موضوع است اما فاز اجرایی همانی است که نظام تصمیم می‌گیرد و همه در همان چارچوب عمل می‌کنیم.

ظریف و لاوروف جزو معماران ارتقاء روابط ایران و روسیه هستند

وی همچنین در پاسخ به سوالی که ضمن اشاره به فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه در خصوص نقش عدم تمایل پیروزی برجام از طرف روسیه و اروپایی‌ها بر لزوم رابطه و گفتگو با ایالات متحده را تاکید می‌کند، گفت: آنچه که در این فایل شنیده می‌شود یک بخش بسیار کوچک از یک موضوع بسیار مهم است و یک برشی از یک موضوع تاریخی است که در گذشته اتفاق افتاده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: اتفاقا می‌خواهم عرض کنم روابط ایران و روسیه یک مشارکت راهبردی و بسیار نزدیک است و دو طرف تصمیم گرفتند این روابط را در سطوح مختلف اعمال کنند. در سطوح مختلف تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اجماع وجود دارد.

خطیب‌زاده همچنین به رابطه دوستی ظریف و لاوروف اشاره کرد و گفت: آقایان ظریف و لاوروف جزو معماران ارتقاء روابط دو کشور هستند. هر دو سابقه دوستی دیرینه و چند دهه‌ای دارند که از سازمان ملل برقرار است.

وی همچنین تصریح کرد: تصمیم قطعی ما ارتقای رابطه با کشورها بوده و در خصوص روسیه نیز ارتقاء سطح مشارکت راهبردی است. برخی از ذوق‌زدگی‌های رسانه‌های غربی هیچ تاثیری بر این روابط ندارد بلکه نشان دهنده قرار گرفتن ما در مسیر اصلی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در تشریح جزئیات نشست وین گفت: در رابطه با ایالات متحده، جدای از تاریخ چهل سال گذشته، نمی‌توانیم ۴ سال گذشته را فراموش کنیم. در این ۴ سال آمریکا برای خروج از برجام و فشار حداکثری با ما مذاکره نکرد حتی با متحدین خود نیز گفتگو نداشت. امروز نیز برای بازگشت تعهدات نیازی به گفتگوهای مستقیم و حتی غیر مستقیم وجود ندارد.

خطیب‌زاده همچنین ادامه داد: تعهدات آمریکا ذیل برجام روشن است و کمیسیون برجام نیز مجرایی است که می‌تواند این تعهدات را به ایالات متحده یادآوری کند. تامین منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران برای ما موضوعیت دارد.

وی همچنین تصریح کرد: فکر می‌کنیم در این مسیری که ما می‌رویم تا وقتی که ایالات متحده به تعهدات خود به صورت موثر همراه با راستی‌آزمایی عمل نکند، نمی‌تواند هیچ صندلی در میز برجام داشته باشد. ما همین سیاست را تا آن موقع ادامه خواهیم داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اهداف سفر وزیر خارجه به عراق و کردستان عراق و برنامه وزارت خارجه برای ارتقاء روابط تجاری بین ایران و اقلیم کردستان گفت: یکی از شرکای اصلی تجاری ما عراق است. همچنین در حوزه صادرات گاز، برق و تامین نیازهای زیربنایی عراق و همچنین ارتباطات استانی با اقلیم کردستان و استان‌های مرزی، کارهای بسیار جدی انجام دادیم.

خطیب‌زاده همچنین افزود: روابط ما نه تنها در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی نیز، شرکت‌ها و کارخانجات نیز به صورت گسترده در حال ارتقاء و توسعه روابط خود هستند. طبیعی است با توجه به سیاست حسن همسایگی ما از اولویت بالایی برخوردار است.

وی همچنین در ادامه گفت: ما صلح و ثبات عراق را جدای از صلح و ثبات ایران نمی‌دانیم و فکر نمی‌کنیم بدون توسعه صلح و ثبات در آن سوی مرزها، ما نیز بتوانیم توسعه جدی امنیت در مناطق مرزی را داشته باشیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص عدم تضمین امریکا برای خروج دوباره از برجام گفت: در نظام بین الملل و حقوق بین الملل، بالاترین تضمین ها، تضامین شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تضمین هایی است که در معاهدات بین المللی نوشته می شود اما همه این تضمین ها منجر به عمل کشورها به تعهدات خود نمی شود.

خطیب‌زاده با بیان اینکه برجام بالاترین تضمین بین‌المللی را دارد زیرا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آن را الزام آور اعلام کرده است، گفت: ایالات متحده نشان داده است تعهد کتبی که هیچ حتی اگر معاهده نیز کرده باشد همانند عهدنامه مودت ایران و امریکا که در کنگره امریکا نیز به تصویب رسیده است را نقض می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین دولت ترامپ از معاهده مربوط به موشک های میان‌برد با روسیه نیز که تایید کنگره را داشت خارج شد و هیچ تعهدی را نپذیرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در ادامه نیز گفت: اینکه ایالات متحده به قانون و حقوق بین الملل پایبند باشد دارای سوابق درخشانی نیست. بنابراین آنچه که مهم است اجرای کامل تعهدات به صورت راستی آزمایی شده است. نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی ایران در مقابل بدعهدی‌های مقابل سکوت نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مسیر کاهش تعهدات خود را طی کرد لذا این همواره یک جاده دو طرفه است که همه باید به خاطر داشته باشند.

خطیب‌زاده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تبعات منفی اظهارات وزیر خارجه در صوت منتشر شده در مورد روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه و عربستان و دموکرات ها و متحدان ایران و همچنین برنامه وزارت امور خارجه برای توضیح و اصلاح این مواضع گفت: قرائت شما از مواضع جمهوری اسلامی ایران یک قرائت ساده است. اولا ما عربستان سعودی را به عنوان متحد خود نمی‌دانیم. در خصوص سایر موارد نیز من تصریح کردم مواضع با گفتگوها در مواضع غیر رسمی متفاوت است.

وی همچنین در ادامه افزود: اگر جزئیات جلسات شورای عالی امنیت ملی و بحث هایی که در جلسات مطرح می شود به بیرون سرایت کند آیا به معنی مواضع جمهوری اسلامی ایران است؟

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: گفتگوهایی که در پشت درب‌های بسته انجام می‌شود بسیار جدی، شفاف و صریح است. اما برآیند آن چیزی است که سخنگوی وزارت خارجه اعلام می‌کنم، وزیر خارجه در فضای عمومی اعلام می‌کند و یا رئیس جمهور بیان می کند. این ها مواردی است که به عنوان مواضع رسمی کشور است.

خطیب‌زاده همچنین در ادامه گفت: این فایل یک برش کوچک از یک بخش از یک واقعه تاریخی در گذشته است و مواضع رسمی ما اینچنین نیست. درخصوص موضوعات دیگر در فایل نیز من همه را دعوت می‌کنم به توجه به کل گفتگوهای انجام شده متاسفانه آنچه به بیرون سرایت کرده همه آن ۷ ساعت نیست.

وی همچنین تصریح کرد: اینکه چگونه دو روز پیش به صورت محدود و سپس دیروز نیز به صورت گسترده پخش شد را نمی دانیم. آقای ظریف تاکید می کنند این صحبت ها مواضع شخصی ایشان است و باید توجه کرد همه ما در مقام کارشناسی پشت درب های بسته باید با صراحت صحبت کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه در تشریح سطح روابط ایران با متحدین خود گفت: در خصوص روابط ما با متحدین از جمله سوریه و روسیه تردیدی وجود ندارد که وزارت خارجه جزو معماران اصلی است. آقای ظریف نزدیک به ۱۴ سفر به مسکو داشتند.

خطیب زاده همچنین در ادامه افزود: ارتباطات مختلفی در سطوح مختلف در بین ما وجود دارد. روابط ما از گذشته ارتقاء بیشتری داشته و این مسیری است که در ادامه نیز پیدا خواهد کرد. اینگونه ذوق زدگی‌های رسانه‌های بدخواه نه تنها تاثیری ندارد بلکه ما را در مسیر ارتقاء روابط با متحدان مطمئن خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص رفع تحریم علیه سپاه پاسداران نیز گفت: قطعا سپاه سرافراز اسلام، افتخار ایران است و قطعا هیچ نهادی در جمهوری اسلامی ایران نباید مورد تحریم قرار گیرد.

وی همچنین در ادامه گفت: البته ایالات متحده، دشمنی خود را با ارکان نظام و ستون های انقلاب اسلامی نشان داده است. نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و صدا و سیما برای ما مهم هستند. ایالات متحده باید به وظایف خود عمل کند و همه تحریم ها را رفع کند.