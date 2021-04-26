فروردین امسال بار انرژی در استان مرکزی ۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الله داد ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک، دلایل افزایش بار و مصرف در سال ۱۴۰۰ را، کاهش ۴۹ درصدی میانگین بارندگی و افزایش دمای زودرس، کاهش ۳۵ درصدی ظرفیت تولید برق سدها، ارزانی بهای انرژی، مصارف روز افزون و استخراج غیرمجاز رمز ارزها بر شمرد.

وی همچنین رشد چشمگیر رونق صنایع موجود، فروش ۲۰ هزار انشعاب مشترک خانگی، تجاری و عمومی و بیش از ۱۸۰ مگاوات رشد در بخش‌های صنعت و کشاورزی، تداوم شرایط کرونایی و حضور طولانی‌تر مشترکان در منازل را از دیگر دلایل شرایط موجود عنوان کرد.

الله داد خاطرنشان کرد: گرمای زودرس و پیش از موعد مقرر، سبب می‌شود که محدودیت‌های زیادی به ویژه در سیستم‌های اداری ایجاد شود که در همین راستا، پانزدهم ماه جاری مانوری برنامه ریزی شده است.

به گفته مدیر عامل توزیع برق استان مرکزی، سال گذشته ۱۰۱ میلیارد ریال پاداش همکاری در مصرف برق پرداخت شده که بیشترین پاداش در صنعت بالغ بر ۹۳ میلیارد ریال بوده است.