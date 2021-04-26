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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۷:۱۵

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

انفجار در شهرک رازی/۳ نفر مصدوم شدند

انفجار در شهرک رازی/۳ نفر مصدوم شدند

اصفهان – رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر انفجار در شهرک رازی شهرضا سه نفر مصدوم شدند.

غفور راستین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه انفجار امروز در اصفهان اظهار داشت: حادثه انفجار امروز ساعت ۱۵ و ۳۲ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه مخزن اسید سولفوریک دچار انفجار شده است، تصریح کرد: این حادثه در شهرک رازی شرکت روغن عالی اتفاق افتاده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام دو کد اورژانس برای امدادرسانی به این حادثه ابراز داشت: خوشبختانه انفجار مخزن فوتی نداشت و این حادثه سه مصدوم داشت.

وی اضافه کرد: دو نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا و یک نفر نیز به بیمارستان محمدرسول‌الله مبارکه اعزام شدند.

کد مطلب 5198444

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