به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه رویداد ملی حل مسئله و نوآوری‌های مسجدمحور در قائمشهر، مسجد را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی جامعه دانست و اظهار کرد: برخورداری از تعداد زیادی مسجد به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه پویایی این نهاد باشد، بلکه باید دید مساجد تا چه اندازه توانسته‌اند با نیازهای امروز جامعه ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: حرکت در مسیر تحول، پیش از هر چیز نیازمند پذیرفتن ضرورت تغییر و رشد است و این موضوع در حوزه مسجد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از ابتدا با این هدف شکل گرفتند که نسل نوجوان و جوان از مسیر فرهنگ، هنر، کتاب و کتاب‌خوانی، دانش، رسانه، ورزش و بازی با مسجد ارتباط برقرار کند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده طی سه دهه گذشته گفت: در این مدت حدود ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور راه‌اندازی شده و ۱۲ هزار کتابخانه نیز در مساجد ایجاد شده است.

ملانوری ادامه داد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «بچه‌های مسجد»، پنج هزار گروه سرود و چهار هزار گروه نمایش در مساجد فعالیت دارند و در مجموع حدود ۱۰۰ هزار نفر در حوزه‌های مختلف هنری از جمله هنرهای تجسمی، ادبی و سرود در این سامانه ثبت شده‌اند.

وی این مجموعه را حاصل سال‌ها تلاش فعالان فرهنگی مساجد دانست و بیان کرد: این ظرفیت بزرگ نتیجه مجاهدت افرادی است که طی سال‌های گذشته برای رونق فعالیت‌های مسجد تلاش کرده‌اند و بخشی از آنان سال‌های زیادی از عمر خود را در این مسیر سپری کرده‌اند.

ملانوری همچنین با اشاره به حضور اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در عرصه‌های دفاعی کشور گفت: ۶۰ نفر از اعضای رسمی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در دو جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده حضور نیروهای دغدغه‌مند مسجدی در عرصه‌های مختلف است.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر اینکه توسعه کمی کانون‌ها به‌تنهایی کافی نیست، اظهار کرد: در کنار این دستاوردها باید پذیرفت که همه ۲۸ هزار کانون موجود در کشور به یک اندازه فعال نیستند و دلایل مختلفی برای این مسئله وجود دارد.

کمبود منابع مالی

وی کمبود منابع مالی، ضعف نیروی انسانی و نبود هماهنگی منسجم را از جمله مشکلات برخی کانون‌ها عنوان کرد و افزود: در دوره جدید باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت فعالیت‌های کانون‌ها استفاده کنیم و به سمت فعالیت‌هایی حرکت کنیم که بتواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد.

ملانوری تصریح کرد: مسئله اصلی این است که بدانیم چه نوآوری‌هایی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه می‌تواند نوجوانان و جوانان بیشتری را به مسجد جذب کند و زمینه مشارکت گسترده‌تر آنان را فراهم آورد.

وی با تأکید بر اینکه مسجد صرفاً یک بنای فیزیکی نیست، گفت: آبادانی خانه‌های خدا تنها با ساخت‌وساز، توسعه بنا، محراب و گلدسته محقق نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی نیز بخش مهمی از عمران و آبادانی مسجد به شمار می‌رود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: گاهی در یک مسجد، چند نسل از دوران نوجوانی وارد فعالیت می‌شوند و در همان محیط رشد می‌کنند؛ بنابراین مسئولیت ما تنها نگهداری از ساختمان مسجد نیست، بلکه نسبت به فکر، ذهن، فرهنگ و تربیت فرزندان جامعه نیز مسئولیت داریم.

ملانوری مسجد را خانه خدا و خانه امن مردم دانست و اظهار کرد: اگر قرار است مسجد همچنان در متن زندگی اجتماعی مردم حضور داشته باشد، باید بتواند با زبان و ابزارهای مورد استفاده نسل جدید با آنان ارتباط برقرار کند.

وی با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه ملی مسجد گفت: یکی از اتفاقات مهم در حوزه مسجد، ایجاد سازوکاری برای هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف مرتبط با مسجد است تا ظرفیت‌های موجود به شکل منسجم‌تری در خدمت احیای فعالیت‌های مسجد قرار گیرد.

ملانوری افزود: نمایندگان ولی‌فقیه و ائمه جمعه، مراکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، سازمان بسیج و سایر مجموعه‌های مرتبط، هر کدام بخشی از مسئولیت‌های حوزه مسجد را بر عهده دارند و هماهنگی میان این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول در فعالیت‌های مسجد باشد.