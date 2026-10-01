به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارشی و برودتی از روز سه‌شنبه وارد استان سمنان شده و فعالیت آن در نیمه شمالی و شرقی استان، به‌ویژه در ارتفاعات، محسوس‌تر بوده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز پنجشنبه و فردا جمعه بخش عمده فعالیت این سامانه در ارتفاعات و مناطق شرقی استان خواهد بود و به‌تدریج از میزان فعالیت آن کاسته می‌شود.

برای روز پنجشنبه در استان سمنان افزایش ابر، تداوم بارش‌های رگباری و پراکنده، کاهش دمای هوا و وزش باد پیش‌بینی شده است؛ شرایطی که با تفاوت‌هایی در نقاط مختلف استان تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان همچنین فعالیت سامانه بارشی را تا اوایل هفته آینده در ارتفاعات و نواحی شمالی استان پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند با بارش‌های رگباری و رعدوبرق همراه باشد.

اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده است که با توجه به رگباری بودن بارش‌ها، احتمال جاری شدن سیلاب و رواناب‌های نقطه‌ای وجود دارد و شهروندان باید در زمان فعالیت سامانه بارشی از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین در این مدت برای بیشتر مناطق استان سمنان وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی شده است؛ پدیده‌ای که می‌تواند در برخی مناطق موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود.

فعالیت این سامانه همچنین موجب تغییر محسوس شرایط جوی در شهرستان‌های مختلف استان سمنان شده و چهره هشت شهرستان استان را تا حدودی پاییزی کرده است؛ به‌گونه‌ای که آسمان ابری، کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید در بخش‌هایی از استان مشاهده می‌شود.

در مرکز استان سمنان نیز برای امروز پنجشنبه آسمانی نیمه‌ابری، همراه با وزش باد و تداوم کاهش دما پیش‌بینی شده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این شرایط جوی در سمنان تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت.