شکست غافلگیرکننده شانس اول صعود/ الوحده به پای پرسپولیس پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در پنجمین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹ امروز دوشنبه در ورزشگاه جواهر لعل نهرو شهر گوا هند به مصاف تیم الوحده امارات رفت که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم اماراتی به پایان رسید. «تویز ماتائو» در دقیقه ۵ برای این تیم گل زد.

مهدی ترابی و وحید امیری از پرسپولیس در این دیدار کارت زرد گرفتند.

یحیی گل محمدی در این دیدار از حامد لک، سیدجلال حسینی (۷۸ مهدی عبدی)، محمدحسین کنعانی زادگان، سیامک نعمتی (۴۶ مهدی شیری)، وحید امیری (۷۸ علی شجاعی)، کمال کامیابی نیا، میلاد سرلک (۴۶ احمد نورالهی)، احسان پهلوان، مهدی ترابی، شهریار مغانل و(۴۶ امید عالیشاه) و عیسی آل کثیر استفاده کرد.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس در دیدار با الوحده

در حالی که سرخپوشان به پشتوانه کسب چهار پیروزی و صدرنشینی در گروه گام در این دیدار گذاشته بودند و شاید حریف را دست کم گرفته بودند، این الوحده بود که شوک اول را به بازیکنان سرخپوش وارد کرد تا شاگردان گل محمدی به خودشان بیایند.

در دقیقه ۵ این دیدار «تویز ماتائو» به راحتی از بین چهار بازیکن پرسپولیس که به نظر مغرور می‌آمدند و روی پای حریف نرفتند، عبور کرد و از جناح راست وارد محوطه جریمه شد و با ضربه‌ای محکم در زاویه بسته سقف دروازه حامد لک را به لرزه در آورد تا سرخپوشان گل نخست را دریافت کنند.

پس از این غافلگیری پرسپولیس برای دقایق زیادی کنترل بازی را در دست گرفت و تلاش کرد توپ را به سمت دروازه الوحده به حرکت در آورد اما دفاع پرتعداد حریف اماراتی این اجازه را به سرخپوشان نداد که تا دقیقه ۳۰ حتی یک خطر جدی روی دروازه این تیم ایجاد کنند.

تلاش‌های پرسپولیس برای زدن گل تساوی در نیمه اول ثمری نداشت

در مقابل اما الوحده توانست از زیر فشار حملات پرسپولیس خارج شود و در چندین مرحله خودش را به محوطه جریمه سرخپوشان نزدیک کرد. در دقیقه ۳۴ عمرالخربین از زمین خودشان با شوتی محکم دروازه پرسپولیس را نشانه گرفت که حامد لک با تلاش زیاد روی خط دروازه این توپ بلند را به کرنر فرستاد.

دقایق باقی مانده نیمه اول با افزایش فشار حملات سرخپوشان همراه شد و این تیم توپ‌هایی را روی دروازه حریف ارسال کرد اما در رسیدن به هدفشان ناکام ماندند تا نیمه اول را با شکست به رختکن بروند.

نیمه دوم

با شروع نیمه یحیی گل محمدی سه تعویض همزمان انجام داد و احمد نورالهی، امید عالیشاه و مهدی شیری را به زمین فرستاد تا شرایط تیمش در برنامه‌های هجومی متفاوت شود.

پرسپولیس که تصورش را نمی‌کرد در دیدار با الوحده امارات با چنین شرایطی مواجه شود برای رسیدن به گل تساوی به آب و آتش زد و حملاتی را روی دروازه حریف پی ریزی کرد اما دفاع پرتعداد الوحده اجازه نداد سرخپوشان در موقعیت گلزنی قرار بگیرند.

بازیکنان الوحده به هر روشی متوسل شدند تا بتوانند از گل زده خود محافظت کنند

البته در چند مورد سرخپوشان توانستند دروازه الوحده را با خطر جدی مواجه کنند اما در رسیدن به گل ناکام بودند. در ۱۰ دقیقه پایانی تیم الوحده تغییراتی را در تیمش ایجاد کرد تا هم روند هجومی پرسپولیس را متوقف کند و هم بتواند با بازیکنان تازه نفس از تک گل خود محافظت کند.

در مقابل یحیی گل محمدی هم سیدجلال حسینی را از زمین بیرون کشید و با به میدان فرستادن مهدی عبدی در دقیقه ۷۸ و همچنین فرستادن علی شجاعی به جای وحید امیری در همین دقیقه تلاش کرد شرایط بازی را به گونه‌ای تغییر دهد که نتیجه هم تغییر کند.

در دقیقه ۸۱ مهدی ترابی توپی را پشت محوطه جریمه به عیسی آل کثیر رساند تا او در موقعیت گلزنی قرار بگیرد اما این بازیکن توپ را درست همانجایی زد که دروازه بان الوحده ایستاده بود و در دو ضرب توپ را از آن خود کرد.

در دقیقه ۸۲ علی شجاعی قصد داشت از جناح چپ توپی را روی دروازه الوحده ارسال کند که «انور» با تکلی خشن او را سرنگون کرد و داور با کارت قرمز مستقیم او را از زمین اخراج کرد. این ضربه را ترابی روی دروازه ارسال کرد که کنعانی زادگان توپ را به تیر افقی دروازه کوبید.

نورالهی که در نیمه دوم به زمین آمد تلاش زیادی کرد تا به گلزنی تیمش کمک کند اما قفل دروازه حریف باز نشد

دقیقه ۸۸ بهترین فرصت برای مهدی عبدی ایجاد شد و در حالی که توپ از بالای سر مدافعان حریف عبور کرده بود و در کنج محوطه شش قدم به وی رسیده بود، با خونسردی در زوایه ای بسته به توپ ضربه زد که به بدن دروازه بان حریف برخورد کرد.

پرسپولیس که در چهار دیدار گذشته خود صاحب پیروزی شده بود و ۱۲ امتیاز کسب کرده بود، پس از ۱۴ بازی طعم شکست را با یحیی گل محمدی چشید. با این حال هنوز شانس اول صعود از گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌رود. البته الوحده با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و به نزدیکی پرسپولیس رسید.

دیدار پایانی دو تیم در این مرحله تکلیف تیم صدرنشین را مشخص خواهد کرد. پرسپولیس باید به مصاف تیم الریان برود که با یک امتیاز در قعر جدول قرار دارد و الوحده هم باید به مصاف گوا هند برود که ۲ امتیاز کسب کرده است.