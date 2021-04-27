قیمت جهانی طلا با تقویت دلار افت کرد / هر اونس ۱۷۷۵ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، سه‌شنبه، در حالی افت کرد که ارزش دلار در آستانه اجلاس فدرال‌رزرو تقویت شد.

تا ساعت ۷:۰۵ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۲۷ درصد افت کرد و به ۱٫۷۷۵.۳۲ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۲۹ درصد پایین آمد و به ۱٫۷۷۵.۰۰ دلار رسید.

شاخص دلار در آستانه اجلاس سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو ۰.۱۴ درصد در مقابل ارزهای مهم جهان رشد کرد.

تقویت ارزش دلار باعث می‌شود قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری گران‌تر تمام شده و تقاضا برای خرید آن کاهش یابد.