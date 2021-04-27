به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی جعفری، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران همراه معاون قضائی و اجرایی رئیس کل محاکم، با رعایت دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی از همه شعب و قسمتهای مختلف مجتمع قضائی شهید صدر بازدید و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از نزدیک و به صورت چهره به چهره با مراجعین، کارکنان قضائی و اداری دیدار و گفتگو کرد.
رئیس کل محاکم تهران در ادامه خاطرنشان کرد: تمام تلاش مدیریت محاکم تهران استفاده کامل از تمامی ظرفیتها و بکارگیری سیاستهای قضائی و دستگاه قضائی علی الخصوص سند تحول قضائی، جهت جلب رضایت عمومی و ارائه خدمات سهل و سریع است و در عین حال توجه به سختی کار و ایجاد فضای مناسب فیزیکی و روانی برای کار و خدمت توسط همکاران را در اولویت خود میداند.
رئیس کل محاکم تهران هدف اصلی از این دیدارهای از پیش اعلام نشده را دیدار با کارکنان و تقدیر از خدمات ارزنده آنان، بررسی وضعیت شکلی و ماهوی امور جاری در مجتمعهای قضائی دانست تا با شناخت آسیبها و جلب نظر مشورتی همکاران قضائی فعال در عرصه قضا جهت ارتقا عملکرد محاکم برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.
وی در پایان این بازدید گفت: بدیهی است تمام تلاش مدیریت محاکم استفاده کامل از تمامی ظرفیتها و بکارگیری سیاستهای قضائی و دستگاه قضائی علی الخصوص سند تحول قضائی در جهت جلب رضایت عمومی و ارائه خدمات سهل و سریع است و در عین حال توجه به سختی کار و ایجاد فضای مناسب فیزیکی و روانی برای کار توسط همکاران را در اولویت خود میداند.
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