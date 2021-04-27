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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۲۵

حناچی:

امیدوارم متخصص‌ها به شورای شهر بیایند

امیدوارم متخصص‌ها به شورای شهر بیایند

شهردار تهران گفت: امیدوارم در کشور عرصه‌ای باز شود که متخصص‌ترین‌ها در شوراها حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران صبح امروز با حضور در محل شورای شهر تهران با تبریک روز شوراها به اعضای شورای شهر گفت: در دوران فعالیت شوراها تلاش شده که شهر با خرد جمعی، نمایندگی  و وجدان عمومی نظام مدیریت شهری اداره شود و عملکرد دوره‌های مختلف نتایج متفاوتی را از عملکرد اعضا به یادگار خواهد گذاشت.

وی افزود: اگر در دوره‌ای اتفاق خاصی افتاده نتیجه نظارت و تعیین راهبردهای مدیران شهری بوده است.

حناچی گفت: اگر در عرصه انتخابات اقدامی نکنیم تا بهترین‌ها در عرصه حاضر شوند نمی‌توانیم شوراها را به جهت عملکرد شان  شماتت کنیم.

وی افزود: امیدوارم در کشور عرصه‌ای باز شود که بهترین‌ها، سالم‌ترین‌ها و متخصص‌ترین ها در شوراها حضور پیدا کنند.
 

کد مطلب 5198906
سمیرا خباز

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