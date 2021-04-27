به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران صبح امروز با حضور در محل شورای شهر تهران با تبریک روز شوراها به اعضای شورای شهر گفت: در دوران فعالیت شوراها تلاش شده که شهر با خرد جمعی، نمایندگی و وجدان عمومی نظام مدیریت شهری اداره شود و عملکرد دورههای مختلف نتایج متفاوتی را از عملکرد اعضا به یادگار خواهد گذاشت.
وی افزود: اگر در دورهای اتفاق خاصی افتاده نتیجه نظارت و تعیین راهبردهای مدیران شهری بوده است.
حناچی گفت: اگر در عرصه انتخابات اقدامی نکنیم تا بهترینها در عرصه حاضر شوند نمیتوانیم شوراها را به جهت عملکرد شان شماتت کنیم.
وی افزود: امیدوارم در کشور عرصهای باز شود که بهترینها، سالمترینها و متخصصترین ها در شوراها حضور پیدا کنند.
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