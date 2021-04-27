استمرار در افزایش رضایتمندی مشتریان سایپایدک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سعید تخته‌چیان گفت: مجموعه سایپایدک در زمینه بهبود شاخص‌های رضایت مشتری پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و طبق نظرسنجی‌های انجام شده، ضمن استمرار روند رو به رشد در سال گذشته، در بهمن ماه ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ بالاترین میزان رشد امتیاز رضایت مشتریان را کسب کرده است.

معاون شبکه سایپایدک ادامه داد: شرکت سایپا یدک در سال ۹۹ با طی یک مسیر صعودی و تعریف پروژه‌های بهبود به منظور جلب رضایت مشتریان و تکریم ارباب رجوع، توانست گام‌های مهمی در این مسیر بردارد و در آخرین دوره ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتهی به بهمن ماه ۹۹، موفق شد نسبت به نتایج پاییز همان سال، به میزان ۳ درصد رضایتمندی مشتریان را افزایش دهد و بالاترین نمره رضایت مشتری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن را کسب کند.

لازم به ذکر است سایپایدک موفق شد در چند دوره متوالی ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، بیشترین میزان رشد رضایت مشتری را در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به دست آورد.