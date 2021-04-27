انتشار فراخوان پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران همچون سالهای گذشته به منظور ایجاد انگیزه و پویایی در میان عکاسان مطبوعاتی و با هدف ارتقای سطح عکاسی مطبوعاتی، اقدام به برگزاری پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران میکند. از این رو از تمامی عکاسان حرفهای دعوت میشود به منظور مشارکت در این رویداد صنفی فرهنگی، آثار خود را منطبق با شرایط ذیل به دبیرخانه نشان ارسال کنند.
قوانین جشنواره
۱. همه عکاسان حرفهای میتوانند در این رقابت شرکت کنند.
۲ . ارسال اثر باید توسط خود عکاسان انجام شود و ارسال از طریق رسانه یا ارگان مطبوع و شخص ثالث قابل قبول نیست.
۳ . ارسال اثر و حضور در رقابت به منزله اعلام مالکیت معنوی عکسها توسط شرکت کننده است. در صورت اثبات خلاف این امر، عواقب حقوقی و جزایی آن بر عهده شرکت کننده خواهد بود.
۴ . رعایت اخلاق حرفهای فتوژورنالیسم برای شرکت در رقابت الزامی است.
۵ . هر عکاس میتواند با حداکثر ۵ اثر به صورت تک عکس و ۲ مجموعه در این رقابت شرکت کند.
۶. هر عکاس در بخش مجموعه میتواند حداکثر در ۲ بخش شرکت کند.
۷ . عکسهای منتشر نشده در رسانهها نیز میتوانند در این رقابت ارسال شوند.
۸ . عکسهای گرفته شده با موبایل در صورت دارا بودن شرایط فنی مناسب پذیرفته میشود.
۹. تعداد عکسهای ارسالی در قالب مجموعه عکس برای هر مجموعه ۳ تا ۱۰ فریم است.
۱۰. هر عکس میتواند فقط یک بار و تنها در یک بخش چه به عنوان تک عکس و چه به عنوان یک عکس در یک مجموعه، شرکت داده شود. عکسی که بیش از یک بار در این رقابت شرکت داده شود، از تمامی بخشها حذف خواهد شد .
۱۱. تمامی عکسهای ارسالی باید دارای کپشن (Caption) باشد.
۱۲. مجموعه عکسها علاوه بر کپشن (Caption) برای هر عکس باید دارای استیتمنت (Statement) و عنوان باشند.
۱۳. ویرایش عکسها در حد استانداردهای پذیرفته شده (تکنیکهای تاریکخانهای) در فتوژورنالیسم مجاز است. ویرایشی که منجر به مخدوش شدن اصالت و محتوای عکس شود، قابل قبول نخواهد بود. در صورتی که عکسی از نظر هیأت داوران مخدوش تشخیص داده شود، از مسابقه حذف شده و عکاس حق شرکت در دوره بعدی این رقابت را نخواهد داشت.
۱۴. عکسهایی که با تکنیک مالتی اکسپوز، کولاژ، فتو مونتاژ، پانوراما، ترکیبی و دستکاری شده باشند، پذیرفته نمیشوند.
۱۵. تمام عکاسان راه یافته به مرحله نهایی، موظف هستند اصل فایل عکس خودرا جهت بررسی به دبیرخانه ارائه دهند. همچنین ممکن است دبیرخانه به منظور کنترل مجموعهها، فریمهای قبل و بعد عکس ارسالی را نیز درخواست کند.
۱۶. هر فریم عکس در مجموعهها با نظر داوران میتواند به بخش تک عکس منتقل شده و در آنجا مورد داوری قرار گیرد.
۱۷. برگزار کننده نسبت به استفاده عکسها در اقلام تبلیغاتی، کتاب نشان عکس سال و سایت نشان مجاز است.
۱۸. قوانین ذکر شده الزامآور و ارسال اثر به معنای پذیرش تمامی قوانین رقابت میباشد. برگزارکننده مجاز به حذف آثار شرکت کنندگانی که قوانین را رعایت نکرده باشند، است.
۱۹. تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده است.
مشخصات فنی عکسهای ارسالی
الف ) عکسها باید با فرمت JPEG ارسال شود.
ب) ضلع بزرگ عکسها ۲۰۰۰ پیکسل و با حجم زیر ۲ مگابایت ارسال شوند.
ج) اطلاعات مورد نیاز اعم از عنوان، کپشن، استیتمنت برای هر تک عکس و مجموعه باید ذکر شود. عکسهایی که مشخصات کامل ندارند، از رقابت حذف میشوند. (کپشن عکس حداکثر ۷۰۰ کاراکتر و استیتمنت مجموعه حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد.)
د) عکسهای ارسالی باید به روش تعیین شده نامگذاری شوند.
نحوه نامگذاری عکسها
نام خانوادگی و نام عکاس به طور کامل و به زبان انگلیسی کد بخش مربوطه شماره عکس
به عنوان مثال برای بخش تک عکس خبری:
Alavi Ali -N-۰۱
برای بخش مجموعه عکس ورزشی:
Alavi Ali -SS-۰۱ تا Alavi Ali – SS-۱۰
* عدم نامگذاری صحیح عکسها به منزله حذف خواهد بود.
بخشهای رقابت نشان عکس سال مطبوعاتی ایران
• خبری
• رویدادهای ناگهانی، پیشبینی شده و تأثیرگذار و پیامد آنها
الف ) تک عکس N
– آثاری پذیرفته میشوند که در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشند.
– نامگذاری عکسها در این بخش به طور مثال : Alavi Ali -N-۰۱
ب ) مجموعه عکس NS
– آثاری پذیرفته میشود که در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
تبصره: مجموعه عکسهای خبری با “موضوع کرونا ” که در سال ۱۳۹۸ عکاسی و در سال ۱۳۹۹ تکمیل شده باشند، در این دوره نشان، پذیرفته میشوند، مشروط بر آنکه حداقل ۵ فریم از عکسها مربوط به سال ۱۳۹۹ باشد.
– تعداد عکسهای ارسالی برای مجموعه عکس خبری از ۳ تا ۱۰ فریم است.
– نامگذاری عکسها در این بخش به طور مثال : Alavi Ali -NS-۰۱
• مسائل معاصر (مستند اجتماعی)
• مستندسازی مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که بر افراد یا جوامع تأثیر میگذارد.
الف ) تک عکس C
– آثار ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
ب) مجموعه عکس CS
– مجموعه ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی یا تکمیل شده باشد.
– حداقل ۲ فریم از عکسها در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
• ورزشی
• فعالیتهای ورزشی به صورت فردی یا تیمی
الف ) تک عکس S
– آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
ب ) مجموعه عکس SS
– مجموعه ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی یا تکمیل شده باشد.
– حداقل ۲ فریم از عکسها در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
• محیط زیست
• عکسهای جانداران، مناظر و مستند کردن برخوردِ مثبت و یا منفیِ انسان با محیط زیست.
الف ) تک عکس E
– آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
ب ) مجموعه عکس ES
– مجموعه ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی یا تکمیل شده باشد.
– حداقل ۲ فریم از عکسها در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
• پرتره
• تصاویر افراد که به صورت گروهی یا فردی در موقعیتهای پیش بینی نشده یا برنامه ریزی شده، عکاسی شده باشد.
الف ) تک عکس P
– آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
ب ) مجموعه عکس PS
– مجموعه ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی یا تکمیل شده باشد.
– حداقل ۲ فریم از عکسها در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
• داستان گویی بصری (مالتی مدیا)
– استفاده از چندین رسانه مانند عکس، نوشته، صدا (موسیقی، کلام، صدای محیط)، تصاویر متحرک ویدئویی برای روایت داستانی یا گزارش.
– زمان مالتی مدیای ارسالی میبایست بین ۲ تا ۱۰ دقیقه باشد.
– استفاده از تصاویر آرشیوی با رعایت اصول کپی رایت و در جهت کلیت مالتی مدیا بلامانع است.
– مالتی مدیا میتواند انفرادی یا گروهی تولید شده باشد.
– فرمت آثار ارسالی میبایست MPEG۴ و رزولیشن ۱۰۸۰ باشد.
اصول اخلاقی
• عکاسان شرکت کننده باید نسبت به صحنه و اتفاقی که هنگام عکاسی در محیط پیرامون رخ میدهد آگاهی کامل داشته باشند و فریب صحنه سازی را نخورند. امکان دارد در صحنههایی که عکاسان حضور دارند به نحوی صحنه سازی شود که عکاس فریب خورده و عکسی بگیرد که واقعیت نداشته باشد.
• عکاس تحت هیچ شرایطی حق صحنه سازی و دستکاری در واقعیت را ندارد.
• توضیحات، عنوان و داستان عکسها دقیق و درست باشد.
• ویرایش عکسها باید مطابق با استانداردهای فتوژورنالیسم باشد به نحوی که اصالت و محتوای عکسها خدشهدار نشود.
• عکاس باید در مورد روند تهیه و ارائه عکسها شفاف و صادق بوده و در صورت نیاز در مورد روند عکاسی پاسخگو باشد.
دبیر جشنواره
مهدی قاسمی
هیأت داوران پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران
جاسم غضبانپور، مرتضی فرج آبادی، مجید برزگر، یلدا معیری و فرشاد عباسی
نحوه ارسال آثار
• کسانی که در دوره قبل نشان ثبت نام کرده اند، نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.
• امکان ارسال عکسها از طریق سایت انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران به آدرس award.ipja.ir فراهم خواهد بود.
• زمان ارسال آثار در بخش عکس از ۰۵/۰۲/۱۴۰۰ آغاز و تا پایان روز ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ خواهد بود.
• مهلت ارسال آثار بخش داستان گویی تصویری (مالتی مدیا) تا تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۰ خواهد بود.
آثار در بخش داستان گویی تصویری (مالتی مدیا) باید به صورت حضوری یا پستی به دبیرخانه نشان واقع در تهران، خیابان کریم خان، خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، پلاک ۱۵، ساختمان شماره دو خانه هنرمندان ایران، واحد ۷، کد پستی: ۱۵۸۴۶۷۹۱۱۱، شماره تماس: ۸۸۳۲۸۴۲۲ و ۰۹۳۶۱۸۳۴۵۱۱ دفتر انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران تحویل داده شود.
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