حمید فروتن رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران درباره پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران که قرار است اختتامیه آن روز جمعه ۲۵ تیرماه برگزار شود، به خبرنگار مهر گفت: پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در شرایطی برگزار می‌شود که نه تنها ایران بلکه کل دنیا درگیر پاندمی کرونا هستند؛ با اینکه بسیاری از مشاغل نیمه تعطیل و تعطیل هستند اما عکاسان خبری و مستند اجتماعی به جهت جنس و ماهیت شغلی که دارند بیشتر از بخش‌های مختلفی که با بیماری کووید ۱۹ مرتبط هستند، از مراکز درمانی و غسالخانه‌ها گرفته تا فضاهای عمومی، حضور پررنگی داشته و دارند. در شرایط فعلی و قرمز بودن وضعیت شهرها، انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران در راستای رسالت و وظیفه خودش، اقدام به برگزاری پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران کرده که با توجه به حواشی و اخبار بیماری کرونا جهان را درگیر خودش کرده است، بیشتر آثار رسیده در مورد این ویروس و تبعات آن در زندگی روزمره مردم بوده است.

وی بیان کرد: بخشی جداگانه برای آثار با موضوع کرونا در نظر نگرفتیم اما بازه زمانی مجموعه‌هایی که در بخش ویروس کرونا شرکت کردند، بیشتر در نظر گرفتیم تا دوستان عکاس بتوانند مجموعه‌های خود را طی دو سال گذشته برای ما ارسال کنند.

فروتن در پاسخ به اینکه آیا با برگزاری این نشان، می‌توان جایگاه عکاسی مطبوعاتی را ارتقا داد، اظهار کرد: معتقدیم نشان عکس سال مطبوعاتی ایران جایزه‌ای مستقل است که بر شکل‌گیری آینده عکاسی خبری تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت.

وی درباره داوری آثار انتخابی پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی توضیح داد: آثار انتخابی پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران از سوی داوران صرفاً بر اساس اخبار مهم هر سال و خلاقیت عکاسانه به دور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی و صرفاً برای ثبت به عنوان سندی تاریخی برای نسل‌های آینده قضاوت شده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن عکاسان مطبوعاتی در مورد تعداد آثار رسیده به دبیرخانه نیز گفت: در پنجمین دوره نشان، ۱۸۰ عکاس از سراسر ایران مشارکت داشتند که در بخش تک عکس ۱۲۰۴ اثر و در مجموعه عکس، ۲۵۹ مجموعه به دبیرخانه ارسال شد و مورد قضاوت قرار گرفت. در بخش تک عکس، ۲۷۴ عکس خبری، ۳۸۴ عکس مستند، ۱۶۹ عکس محیط زیست، ۲۱۷ عکس پرتره و ۱۶۰ عکس ورزشی و در بخش مجموعه عکس نیز ۵۶ مجموعه خبری، ۱۱۵ مجموعه مستند، ۶۳ فریم از مجموعه محیط زیست، ۲۹ فریم از مجموعه عکس پرتره و ۳۲ مجموعه عکس ورزشی به دبیرخانه ارسال شد.

وی درباره مراسم اختتامیه این دوره نشان بیان کرد: مراسم اختتامیه پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران عصر جمعه ۲۵ تیرماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا و در محیط باز و با تعداد محدودی از مدعوین شامل نامزدها، داوران و پیشگامان عکاسی مطبوعاتی کشور برگزار می‌شود و برگزیدگان در ۶ بخش اعلام خواهند شد. همچنین از ۴ نفر از پیشگامان عرصه عکاسی مطبوعاتی کشور تقدیر خواهد شد.

فروتن در پایان گفت: در این دوره از نشان و طبق روال سنوات گذشته و با نظر کارگروه پیشگامان نشان عکس سال مطبوعاتی ایران از ۴ نفر از پیشگامان عرصه عکاسی مطبوعاتی کشور؛ مریم کاظم‌زاده، ساسان مویدی، علیرضا عابدی و سعید صادقی به پاس سال‌ها تلاش و عکاسی در حوزه خبر و مطبوعات در طول انقلاب، دفاع مقدس و بعد از آن و تأثیری که بر رشد و بالندگی عکاسی مطبوعاتی ایران داشته‌اند، تجلیل خواهد شد.