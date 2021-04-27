اخباری درباره حمله به یک کشتی در بندر «ینبع» عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد: گزارش های تایید نشده درباره حمله به یک کشتی در ساحل بندر ینبع عربستان مخابره شده است.

المیادین گزارش داد: شرکت اطلاعات دریانوردی دریاد گلوبال می گوید: کشتی هدف قرار گرفته «ان سی سی الدمام» نام دارد.

شبکه الجزیره هم اعلام کرد: شرکت اطلاعات دریانوردی دریاد گلوبال از حمله به کشتی در ساحل بندر ینبع سخن می گوید اما از سوی سعودی تایید نشده است.

روسیاالیوم هم گزارش داد: شرکت اطلاعات دریانوردی دریاد گلوبال امروز سه شنبه از اخباری درباره حمله به کشتی در ساحل بندر ینبع در دریای سرخ خبر داد اما سعودی تاکنون آنرا تایید نکرده است.

متعاقب آن، الجزیره گزارش داد که رئیس شرکت ملی نفت سعودی اعلام کرده است که هیچ کشتی این شرکت در معرض حمله یا حادثه قرار نگرفته است.

همزمان خبرگزاری واس عربستان به نقل از وزارت دفاع این کشور مدعی شد: یک قایق بمبگذاری شده در آبهای دریای سرخ در ساحل ینبع رهگیری و منهدم شده است.