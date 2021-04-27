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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۱۳

نماینده ولی فقیه در همدان:

تعداد مدارس صدرا در همدان افزایش یابد

تعداد مدارس صدرا در همدان افزایش یابد

همدان _ نماینده ولی فقیه در همدان گفت: غالب مردم همدان از قشر متدینین هستند، بنابراین امیدواریم تعداد مدارس صدرای بیشتری در این استان راه اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثق در دیدار با مدیرعامل سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای کشور اظهار کرد: اینکه مجبور به طراحی مدارسی همانند امین و صدرا هستیم به این معنی است که در عرصه نظام آموزشی چندان موفقیت نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: در همدان با تأسیس مرکز تربیت کودک و نوجوان به دنبال فعال کردن ظرفیت‌های موجود در عرصه کودک و نوجوان هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه در عرصه تربیت کودک نیازمند محتوا مناسب هستیم، احداث پارک‌هایی برای تقویت استعداد کودکان در همدان ضروری است.

شعبانی موثق تصریح کرد: از آنجایی که غالب مردم همدان از قشر متدینین هستند، بنابراین امیدواریم تعداد مدارس صدرای بیشتری در این استان راه اندازی شود.

کد مطلب 5199131

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