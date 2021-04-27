به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ابراهیم صالحی عمران اظهار کرد: بحث سند جامع علمی کشور اقدام بسیار خوبی بود که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد و تا سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است.

وی افزود: با مطالعه و تحلیل سند مقوله دیگری به آن اضافه شد تا مشخص شود که صرفاً جهت گیری علم و فناوری جهت گیری آموزش و پژوهش نیست، بلکه جهت گیری مهارتی هم در آن وجود دارد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تصریح کرد: تحلیل درباره نقشه جامع علمی کشور نشان می‌دهد که جهت گیری سند به سمت و سوی مهارتی یا کاربردی بودن خیلی مدنظر قرار نگرفته است، شاخص‌هایی که برای مقوله مهارت در این سند گفته شده حدود ۲۹ عدد است، اما علم آموزی حدود ۴۵ شاخص است.

وی ادامه داد: کمترین توجه به سند جامع علمی کشور در مقوله توسعه کشورها، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، سودمند سازی و توسعه و جهت گیری آموزش عالی در دنیاست که سهم آن تنها حدود ۳ درصد است، این سند شامل ۵ فصل با ارزش‌های بنیادین است که هیچ اشاره‌ای به مقوله مهم هدفمندی آموزش عالی و مهارتی ندارد با اینکه مقام معظم رهبری بارها به آن تاکید کرده‌اند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور اضافه کرد: در هیچ جای سند نقشه جامع علمی کشور آموزش عالی مهارتی وجود ندارد تا بتوانیم رشته‌های نوظهور را از این دریچه رصد کنیم، امروزه تنها به مرجعیت علمی توجه می‌شود نه به مرجعیت مهارتی که این موضوع نکته بسیار مهمی در سند ذکر شده است.

صالحی عمران گفت: سرمایه‌های انسانی که مورد توجه سند جامع علمی کشور قرار گرفته تنها شامل نیروهای علمی و پژوهشی نمی‌شوند بلکه نیروهای مهارتی هم مهم هستند که در آن هیچ اشاره‌ای نشده است.

وی افزود: نرخ ثبت نام خالص برای آموزش عالی ۱۷ تا ۲۴ سال ۶۰ درصد، برای تحصیلات تکمیلی ۳۰ درصد و دکتری ۳.۵ درصد است، اما هیچ جایی از رشته‌های آموزش عالی مهارتی در این سند دیده نمی‌شود، در حالی که آموزش عالی مهارتی در دنیا جایگاه بسیار بالایی دارد.

صالحی عمران با اشاره به نگاه سند جامع علمی کشور به مقوله کنکور اظهار کرد: هدایت تحصیلی یا استعدادیابی در این سند ذکر شده، اما باید در آن مسیر هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش به طرف آموزش‌های مهارتی سوق داده شود یعنی ۵۰ درصد دانش آموزان در رشته‌های مهارتی تحصیل کنند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای اضافه کرد: وقتی صحبت از اولویت‌های رشته‌ای می‌شود به این نتیجه دست می‌یابیم که سهم رشته‌های عالی مهارتی بسیار کم بوده و حدود یک درصد است، یعنی در این سند حدود ۷۵ درصد رشته‌های علمی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است که باید اصلاح شود.