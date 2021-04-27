۷۰۰ نفر از سالمندان بالای ۸۰ سال در زنجان واکسن رادریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: افرادی که به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه می‌کنند بر اساس نسخ نوشته شده می‌توانند نسبت به تهیه دارو اقدام کنند.

وی افزود: خدمات مراکز ۱۶ ساعته به حدی ارزان است که می‌توان اذعان داشت برای افراد رایگان است که این مبالغ در شهرها و روستاها با جمعیتی کمتر نیز با قیمت تمام شده کمتری محاسبه می‌شود.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: در درمانگاه شماره ۱۴ زنجان خدمات تخصصی نیز ارائه می‌شود و متخصصان عفونی و داخلی به ترتیب در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر در این مراکز حضور داشته و بیماران را ویزیت می‌کنند.

قزلباش به آغاز واکسیناسیون افراد بالای ۸۰ سال از امروز در استان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون ۷۰۰ نفر از سالمندان بالای ۸۰ سال در استان واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه استان زنجان بیش از ۱۷ هزار سالمند بالای ۸۰ سال دارد، افزود: پس از واکسینه این افراد به ترتیب رده‌های سنی دیگر واکسینه و بر اساس اولویت‌های تعیین شده کشوری برای تزریق معرفی می‌شوند و بر اساس سهمیه استان، عمده واکسنی که به افراد بالای ۸۰ سال تزریق می‌شود واکسن آسترازنکا و سینوفارم است.

رئیس علوم‌پزشکی استان زنجان با بیان اینکه بهداشت فردی و اجتماعی در استان باید تقویت شود، تافزود: از محلول‌های حاوی کلر نیز برای ضدعفونی سطوح استفاده شود.

قزلباش افزود: طی ۱۴ ماه گذشته تعداد مراکز ۱۶ ساعته از ۱۱ مرکز به ۳۲ مرکز رسیده و ۲۲ مرکز ۱۶ ساعتی دانشگاهی و ۹ مرکز غیردانشگاهی در استان فعال است.

وی با اشاره به رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی ادارات دولتی استان زنجان، گفت: انتقاداتی از رعایت نکردن میزان حضور کارکنان در ادارات با توجه به شاخص‌های تعیین شده وجود دارد که باید برخورد لازم با آنها صورت گیرد.