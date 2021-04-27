۴۴۳ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند/فوت ۳ نفر در یک روز

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر دو شنبه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ نفر از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: ۸۶ نفر نیز در این مدت بستری شدند.

وی افزود: هم اکنون ۴۴۳ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

هاشمی تصریح کرد: شرایط بحرانی را در استان تجربه می‌کنیم زیرا تعداد موارد بستری و فوتی رو به افزایش است به طوری که جزو ۷ استان با شیب تند شیوع کرونا در کشور هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها بر استفاده از ماسک و دوری از تجمعات تاکید کرد.