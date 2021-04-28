به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار دست اندرکاران همایش ملی راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهارکرد: هر چند آرزوهای خام مذمت شده ولی آرزوها و آرمانهای پخته و کارشناسی شده مسیر حرکت افراد را مشخص میکند.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی بیانکرد: برای پخته شدن آرزوها و اهداف مادی و معنوی راهکارهایی مشخض شده است.
عبادی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب سرآغاز رسیدن به تمدنی است که در آن علم همراه با معنویت باشد، ادامهداد: نتیجه علم بدون معنویت همین مشکلات و سختیهایی است که بشر امروز با آن رو به رو شده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که استکبار در مسیر ملتها قرار میدهد، افزود: با این وجود حوادثی چون پنجم اردیبهشت و شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس نشان داد که میتوان با معنویت راههای بزرگی را طی کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی گفت: ما در آینده باید مطابق با نظام و قانون اساسی به دولت اسلامی برسیم که هدف آن عدالت در همه جنبههای آن است که فقط به مسائل اقتصادی محدود نمیشود هر چند در شرایط فعلی در همین عدالت اقتصادی نیز مشکلاتی داریم.
عبادی با اشاره به اینکه فلسفه حکومت پرورش و به فعلیت رساندن استعدادهای افراد است، اظهارکرد: دولت اسلامی نقش پدر یا مادر را در تربیت انسانها دارد چرا که نمیتوان به مردم دروغ گفت ولی از آنان وفای به عهد درخواست کرد.
وی گفت: در فرصتهای باقیمانده تا انتخابات باید تبیین فراگیر داشته باشیم و به مردم بگوییم تحت تأثیر حواشی و بازهای سیاسی قرار نگیرند و مشورت با اهل خیر و صلاح داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: اگر انتخاب درستی داشته باشیم بیانیه گام دوم ضمانت اجرا خواهد داشت.
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