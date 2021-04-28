به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف در تشریح فرآیند سازوکار رسیدن به فهرست نهایی شورای شهر تهران، که در جلسه اخیر شورای ائتلاف مطرح و به تصویب اعضاء رسید، گفت: شورای ائتلاف به اجماع مصوب کرد که عامه مردم متدین و انقلابی که در مجمع عمومی شورای ائتلاف ثبت نام کرده‌اند در فرآیند رسیدن به لیست شورای شهر تهران قرار گیرند و به عبارت دیگر در این فرآیند مشارکت داده شوند.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد به رای گذاشته شد و ۲۰ رای از ۲۷ رای اعضای شرکت کننده در جلسه را کسب کرد، گفت: با اصلاحیه‌ای که صورت گرفت، مقرر شد، شورای انتخاب متشکل از اعضای شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، منهای اشخاصی که خود نامزد انتخابات شورای شهر هستند به علاوه ۱۰ نفر منتخب مجمع عمومی شهر تهران در این فرآیند حضور داشته باشند.

رسولی افزود: به لطف خدا اقبال بسیار بالایی از ثبت‌نام مجامع عمومی شورای ائتلاف در تهران و استان‌ها صورت گرفته است به نحوی که در شهر تهران ۵۰ هزار نفر در سامانه شورای ائتلاف ثبت‌نام کرده‌اند و در کل کشور نیز تعداد اعضای مجامع عمومی از عدد قابل توجه ۲۵۰ هزار نفر گذشته است.

سخنگوی شورای ائتلاف همچنین شایعه هرگونه نظرسنجی داخلی از اعضای شورای ائتلاف درباره داوطلبان مطرح در انتخابات ریاست جمهوری را فاقد صحت عنوان کرد و گفت: شورای ائتلاف هنوز وارد بررسی رسمی مصادیق کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نشده است.