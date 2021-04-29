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۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۲۲

با تغییر رنگ کرونا؛

نماز جمعه فردا در شهرهای کم‌خطر استان اردبیل برپا می‌شود

نماز جمعه فردا در شهرهای کم‌خطر استان اردبیل برپا می‌شود

اردبیل - رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اردبیل از برگزاری نماز جمعه فردا ۱۰ اردیبهشت در شهرهای با وضعیت زرد کرونایی استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ناصر نصیری اظهار کرد: فریضه نماز جمعه فردا دهم اردیبهشت ماه با اعلام ستاد کرونای استانی در شهرهای با وضعیت زرد و کم خطر کرونایی استان اردبیل برپا می‌شود.

وی با اشاره به ممنوعیت برگزاری نماز جمعه در شهرهای با وضعیت پرخطر افزود: این فریضه در شهرهای مشگین‌شهر، خلخال و پارس‌آباد به دلیل وضعیت قرمز کرونایی برگزار نخواهد شد.

به گفته رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان نماز جمعه فردا در شهرهای نمین، اصلاندوز، کوثر، سرعین و نیر که در وضعیت زرد کرونایی هستند، برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام نصیری از نمازگزاران خواست تا با رعایت موارد بهداشتی و نکات ایمنی سلامت در نماز جمعه شرکت کرده و حتماً وسایل شخصی خود را برای انجام فریضه نماز جمعه به همراه خود داشته باشند.

کد مطلب 5200816

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