به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ناصر نصیری اظهار کرد: فریضه نماز جمعه فردا دهم اردیبهشت ماه با اعلام ستاد کرونای استانی در شهرهای با وضعیت زرد و کم خطر کرونایی استان اردبیل برپا میشود.
وی با اشاره به ممنوعیت برگزاری نماز جمعه در شهرهای با وضعیت پرخطر افزود: این فریضه در شهرهای مشگینشهر، خلخال و پارسآباد به دلیل وضعیت قرمز کرونایی برگزار نخواهد شد.
به گفته رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان نماز جمعه فردا در شهرهای نمین، اصلاندوز، کوثر، سرعین و نیر که در وضعیت زرد کرونایی هستند، برگزار میشود.
حجتالاسلام نصیری از نمازگزاران خواست تا با رعایت موارد بهداشتی و نکات ایمنی سلامت در نماز جمعه شرکت کرده و حتماً وسایل شخصی خود را برای انجام فریضه نماز جمعه به همراه خود داشته باشند.
نظر شما