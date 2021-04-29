به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ناصر نصیری اظهار کرد: فریضه نماز جمعه فردا دهم اردیبهشت ماه با اعلام ستاد کرونای استانی در شهرهای با وضعیت زرد و کم خطر کرونایی استان اردبیل برپا می‌شود.

وی با اشاره به ممنوعیت برگزاری نماز جمعه در شهرهای با وضعیت پرخطر افزود: این فریضه در شهرهای مشگین‌شهر، خلخال و پارس‌آباد به دلیل وضعیت قرمز کرونایی برگزار نخواهد شد.

به گفته رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان نماز جمعه فردا در شهرهای نمین، اصلاندوز، کوثر، سرعین و نیر که در وضعیت زرد کرونایی هستند، برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام نصیری از نمازگزاران خواست تا با رعایت موارد بهداشتی و نکات ایمنی سلامت در نماز جمعه شرکت کرده و حتماً وسایل شخصی خود را برای انجام فریضه نماز جمعه به همراه خود داشته باشند.