به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پیامی ضمن تبریک به‌مناسبت ۱۱ اردیبهشت‌ماه روز جهانی کارگر، تلاش و همت کارگران خدوم و متعهد ایران اسلامی به‌ویژه در این گروه را عامل عبور از پیچ دشوار تحریم و کرونا و ادامه مسیر تولید دانست و نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مولد کشور را سرمایه حال و آینده کشور نامید.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

یازدهم اردیبهشت‌ماه، از آن رو به نام روز جهانی کار و کارگر مزین شده تا جوامع گوناگون و مردم در سراسر دنیا، امر مهم و اثرگذار تولید و نقش‌آفرینان اصلی آن یعنی کارگران را با همه زحمات و تلاش‌ها در عرصه اقتصاد و صنعت، در یاد و خاطر خود حفظ کرده و ارج نهند.

در ایران عزیز ما، اهمیت و قدر و منزلت این روز دوچندان محسوب می‌شود، زیرا علاوه بر تقدس امر تولید ملی و ضرورت توجه جدی به آن، کشور ما در سالیان اخیر به خاطر دشمنی و عداوت استکبار جهانی، با محدودیت‌ها و مشکلات بی‌شماری در بخش تولید مواجه بوده و به تعطیلی کشاندن جریان تولید و بیکارساختن کارگران ایرانی، از جمله مهم‌ترین اولویت‌های دشمنان ملت ایران بوده است. این در حالی است که در سایه تدابیر مقام معظم رهبری و روشنگری‌های چندین باره معظم له در سالیان اخیر، اهمیت کار و کارگر ایرانی و محصول تولیدی آن بیش از گذشته مورد توجه آحاد جامعه قرار گرفته و خوشبختانه چرخ اصلاح فرهنگ مصرف و تأکید هم‌وطنان عزیزمان بر ضرورت استفاده از کالای ایرانی، حرکت خود را در مسیری صحیح آغاز کرده است.

برنامه‌ریزی و اهتمام جدی دولت و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالیان اخیر به‌ویژه پس از دور دوم تحریم‌های همه‌جانبه بر علیه صنعت و اقتصاد کشور سبب شد تا کارگران و تمامی دست‌اندرکاران بخش‌های تولیدی، با تلاشی مضاعف، برای ادامه فعالیت خود حتی با وجود مشکلات شدید تلاش کرده و دشمن را در دستیابی به اهداف شوم و ظالمانه خود ناکام گذارند.

خوشبختانه در گروه خودروسازی سایپا نیز به‌عنوان یکی از واحدهای تولیدی پرآوازه و مطرح کشور، کارگران عزیز با تلاش و همت خود، اهداف و برنامه‌های تولیدی را علی رغم همه دشواری‌ها و محدودیت‌ها محقق کرده و با وجود آن‌که صنعت خودرو کشور، بی‌سابقه‌ترین دوره خود را از نظر رویارویی با مشکلات و موانع سپری کرد، اما با اهتمام جدی، مشعل فروزان تولید را روشن نگه‌داشتند.

در سایه این تلاش‌ها بود که گروه خودروسازی سایپا توانست در عرصه‌هایی نظیر ثبات تولید، خروج محصولات قدیمی، تولید محصولات جدید و به‌روز، کاهش آمار معوقات، دست‌یابی به اهداف تولیدی در سال‌های اخیر و بسیاری عرصه‌های دیگر، به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کند و در واقع تحریم‌ها را بلااثر سازد.

امروز کارگران گروه خودروسازی سایپا به مثابه فرزندان این مجموعه، به سازمان خود هم‌چون خانه دوم نگریسته و از هیچ تلاش و کوششی برای برافراشته نگه‌داشتن پرچم تولید در این گروه خودروسازی دریغ نمی‌کنند.

اینجانب به‌عنوان عضوی از جامعه بزرگ کارگری کشور، دست یکایک خدمت‌گزاران و کارگران عزیز به‌ویژه همکاران خود در گروه خودروسازی سایپا را به گرمی می‌فشارم و از همکاری و همیاری تمامی آنان قدردانی می‌کنم، تبدیل شدن سایپا به «سایپای نوین» و دست‌یابی به آن‌همه موفقیت و ثبت یک کارنامه پرافتخار آن‌هم در دوران پرتلاطم تحریم و شیوع بیماری کرونا، رویایی بود که تنها با تکیه بر همت والا و دستان پرتلاش کارگران شاغل در این مجموعه تحقق می‌یافت.

بار دیگر فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت‌ماه و روز جهانی کار و کارگر را به همه کارگران عزیز ایران اسلامی به‌ویژه همکارانم در گروه خودروسازی سایپا تبریک عرض کرده و سربلندی این مرز و بوم و موفقیت کارگران پرتلاش و خلاق آن را از درگاه ایزد منان مسألت دارم.