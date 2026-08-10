یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت با شعار :«ایستاده در پناه ضامن» و در پاسداشت قائد شهید امت در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد .

شایان ذکر است ، در ادامه این اجلاسیه چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، در شهرستان دامغان، پنجشنبه ۲۹ مرداد۱۴۰۵ در تالار قدس حرم علی بن موسی الرضا (ع) در مشهد مقدس برگزار می شود .

همچنین در ادامه این مراسم در شهریور و آبان ۱۴۰۵ در اسلام آباد پاکستان، بیروت لبنان ،جاکارتا اندونزی ، داکار در کشور سنگال، دارالسلام در کشور تانزانیا برگزار خواهد شد.