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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت برگزار شد

یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت برگزار شد

یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت با شعار :«ایستاده در پناه ضامن» و در پاسداشت قائد شهید امت در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور مقامات لشکری و کشوری  برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت با شعار :«ایستاده در پناه ضامن» و در پاسداشت قائد شهید امت در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد .

شایان ذکر است ، در ادامه این اجلاسیه چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، در شهرستان دامغان، پنجشنبه ۲۹ مرداد۱۴۰۵ در تالار قدس حرم علی بن موسی الرضا (ع) در مشهد مقدس برگزار می شود .

همچنین در ادامه این مراسم در شهریور و آبان ۱۴۰۵ در اسلام آباد پاکستان، بیروت لبنان ،جاکارتا اندونزی ، داکار در کشور سنگال، دارالسلام در کشور تانزانیا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6912792
رامین عبداله شاهی

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