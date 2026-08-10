۲۰ موکب رضوی استان سمنان در مسیر زائران امام رضا(ع) برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح دوشنبه در جلسه شورای معاونان مدیریت کانونهای خدمت رضوی استان با تشریح برنامههای این مجموعه در دهه پایانی ماه صفر به استقرار مواکب رضوی در محورهای مواصلاتی استان سمنان اشاره کرد و توضیح داد: ۱۳ موکب در مسیر رفت و هفت موکب در مسیر برگشت زائران حضرت امام رضا(ع) مستقر خواهند شد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان ادامه داد: این مواکب در بخشهای مختلف از جمله پذیرایی، اسکان، سلامت، خدمات فرهنگی و مذهبی فعالیت خواهند داشت و می کوشیم خدمات متناسب با شأن و کرامت زائران حضرت علی بن موسیالرضا (ع) باشد.
سعدالدین با اشاره به توزیع ۵۲۰ هزار وعده غذا میان زائران و عزاداران، یادآور شد: طی ایام اربعین و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مجموع ۵۲۰ هزار وعده صبحانه، ناهار و شام میان مردم توزیع شد و همچنین ۵۰۶ هزار مورد چای، ۴۵۲ هزار مورد شربت و ۲۱۰ هزار بطری آب معدنی در اختیار زائران و عزاداران قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در بخش اسکان نیز زمینه اسکان ۳۰ هزار و ۱۹۰ نفر فراهم شد و کانون سلامت خدمت رضوی نیز در کنار مواکب، خدمات درمانی، مشاورهای و سلامتمحور را به زائران و مراجعهکنندگان ارائه کرد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه فعالیت مواکب رضوی تنها به خدمات رفاهی محدود نمیشود، تصریح کرد: اقامه نماز جماعت، اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی و ترویج معارف رضوی از جمله برنامههایی که در کنار خدمات پذیرایی و اسکان دنبال میشود.
سعدالدین همچنین از پیشبینی برنامههای ویژه در شب و روز شهادت حضرت امام رضا(ع) خبر داد و اضافه کرد: تلاش شد با اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، فضای معنوی مناسبی برای عزاداران و ارادتمندان حضرت رضا(ع) فراهم شود.
وی با اشاره به برنامه ویژه روز شهادت امام رضا(ع) اظهار کرد: مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت علیبنموسیالرضا(ع) پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح در مصلی امیرالمؤمنین(ع) سمنان برگزار میشود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان، خاطرنشان کرد: این مراسم با حضور مردم مؤمن و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) برگزار خواهد شد و نماز جماعت ظهر و عصر نیز به امامت حجتالاسلام مرتضی مطیعی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان، اقامه میشود.
وی همچنین از هماهنگی با سازمان اتوبوسرانی برای تسهیل حضور شهروندان در این مراسم خبر داد و توضیح داد: هماهنگیهای لازم برای تأمین وسیله ایاب و ذهاب و جابهجایی عزاداران انجام شده است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان از برگزاری تجمع «شبهای اقتدار» در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد و ابراز داشت: این برنامه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲ مردادماه، ساعت ۲۱ برگزار میشود.
سعدالدین افزود: این تجمع با همکاری و حضور خادمیاران رضوی و با اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی برگزار خواهد شد و خادمیاران رضوی استان در بخشهای مختلف برگزاری و خدمترسانی مشارکت خواهند داشت.
وی با اشاره به شعار محوری برنامههای دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: شعار «ایران امام رضا(ع)؛ خونخواه و جانفدا» با هدف بازتاب پیوند هویت رضوی، همبستگی ملی و فرهنگ ایستادگی ملت ایران، بهعنوان محور برنامههای آستان قدس رضوی در این ایام انتخاب شده است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان خاطرنشان کرد: برنامههای دهه پایانی ماه صفر در استان سمنان نیز با توجه به این رویکرد و با محوریت ترویج فرهنگ رضوی، تکریم عزاداران و فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در برنامههای معنوی و مذهبی دنبال خواهد شد.
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