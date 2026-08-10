نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری طی دوشنبه و سه‌شنبه در خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: امروز در اغلب ساعات آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بخش‌هایی از مناطق غربی و جنوبی استان نیز گاهی وزش باد شدید و غبار محلی دور از انتظار نیست.

داداشی ادامه داد: فردا افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق نیمه جنوبی استان رخ خواهد داد.

وی اظهار کرد: طی شب فردا در پاره‌ای از مناطق نیمه غربی استان احتمال رگبار پراکنده باران وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با تشدید ناپایداری طی چهارشنبه و روزهای پایانی هفته، در بعضی ساعات رشد ابر، افزایش وزش باد و رگبار باران و رعدوبرق به‌صورت پراکنده و محلی همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید، اغلب در ساعات بعدازظهر و شب پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره مناطق دارای بیشترین احتمال بارش افزود: بیشترین احتمال بارش طی چهارشنبه در شهرستان رازوجرگلان، پاره‌ای از مناطق شهرستان‌های مانه، سملقان، گرمه و جاجرم و همچنین ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: برای پنجشنبه نیز بیشترین احتمال بارش در رازوجرگلان، مانه و دامنه‌ها و ارتفاعات استان در دو رشته‌کوه کپه‌داغ و آلاداغ وجود دارد.

وی گفت: برای روز جمعه نیز در رازوجرگلان، شمال شیروان و بجنورد و همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات قله شاه‌جهان احتمال رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با بیان اینکه احتمال و شدت بارش طی پنجشنبه بیشتر از سایر روزها خواهد بود، اظهار کرد: از نظر دمایی نیز تغییرات جزئی دما از امروز تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود و تغییرات احتمالی در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

وی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه فاروج با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند.

داداشی افزود: طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد به‌ترتیب ۱۴ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و در بین مراکز شهرستان‌های استان نیز فاروج با کمینه دمای ۱۲ درجه و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.