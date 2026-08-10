جهش عدالت ترمیمی؛ سازش ۱۰۰ درصدی در شورای حل اختلاف نهبندان

محمدجعفر عبدالهی در بازدید از خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف خراسان جنوبی در تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در این ماه نشاندهنده حرکت جدی در مسیر سیاستهای قوه قضائیه، بهویژه توسعه عدالت ترمیمی، حبسزدایی و کاهش ورودی پروندهها به محاکم است.
وی افزود: حوزه قضایی نهبندان با ثبت نرخ ۱۰۰ درصدی مصالحه در پروندههای ارجاعی، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است که این دستاورد نشاندهنده نقش مؤثر ظرفیتهای مردمی، صلحیاران و معتمدان محلی در حلوفصل اختلافات است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: پس از نهبندان، بخش قهستان با ۷۵ درصد و شهرستان بیرجند با ۶۸ درصد مصالحه در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
عبدالهی گفت: شهرستان فردوس با ۶۶ درصد، بشرویه و طبس هرکدام با ۵۶ درصد، سرایان با ۵۴ درصد، عشقآباد با ۴۷ درصد، دیهوک با ۴۵ درصد، نیمبلوک با ۴۴ درصد، خوسف با ۴۳ درصد، قاینات با ۴۲ درصد، سده با ۴۱ درصد، زیرکوه با ۳۵ درصد، درح با ۳۳ درصد، درمیان با ۲۶ درصد و سربیشه با ۲۵ درصد در ردههای بعدی قرار گرفتند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه عدالت ترمیمی در استان بیان کرد: این آمارها صرفاً یک موفقیت عددی نیست، بلکه بیانگر تغییر رویکرد از برخورد صرف قضایی به سمت حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو، میانجیگری و جلب رضایت طرفین است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش، بهویژه در دعاوی خانوادگی، ضمن تسریع در رسیدگیها میتواند از تداوم اختلافات جلوگیری کرده و به تحکیم بنیان خانواده و ایجاد آرامش پایدار در جامعه کمک کند.
عبدالهی با قدردانی از تلاش شوراهای حل اختلاف، صلحیاران و خادمیاران رضوی در استان گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت نخبگان، ریشسفیدان و افراد مؤثر محلی در دستور کار قرار دارد تا ضمن کاهش بار کاری محاکم، فرهنگ گذشت، اخلاقمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی بیش از پیش در جامعه تقویت شود.
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