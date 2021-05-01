حضور۳۰میلیون سهامدار عدالت در انتخابات مجامع شرکتهای سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فهیمی امروز در نشست خبری در مورد لزوم سهامدار بودن افراد حاضر در هیأت مدیره مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری، تصریح کرد: نکته مهم برای هیأت مدیره شدن «سهامدار» بودن است؛ چه کسانی که مشمول سهام عدالت هستند و چه کسانی که بعد از باز شدن نماد، سهام خریده‌اند، سهامدار محسوب می‌شوند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: سهامداران می‌توانند افراد حقیقی یا حقوقی باشند که البته هر دو طیف باید تأیید صلاحیت شوند.

فهیمی در مورد الکترونیکی شدن انتخابات نیز گفت: برگزاری مجمع عمومی شرکت‌ها به صورت الکترونیکی زیرساخت جدیدی است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سالهاست روی آن کار می‌کند و البته شرایط کرونایی نیز انگیزه ما را برای این اقدام بیشتر کرد. از سویی دیگر برخی از شرکت‌ها میلیون‌ها سهامدار دارند از این رو الکترونیکی کردن این مجامع اجتناب ناپذیر بود.

وی افزود: بر این اساس سامانه دیما راه اندازی شد تا ثبت نام کنندگان سجام بتوانند از طریق این سامانه، در مجامع عمومی شرکت‌ها، حضور یابند.

فهیمی گفت: شاهد اولین حضور ۳۰ میلیون نفری برای یک هدف اقتصادی مشترک هستیم.

۵ شرکت هنوز سود سهام عدالت را واریز نکرده‌اند

وی همچنین درباره زمان پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت گفت: ۵ شرکت هنوز سود را واریز نکرده‌اند که به محض واریز سو از سوی تمام شرکت‌ها، مرحله دوم پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۸ برای سهامداران پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: اگر این ۵ شرکت نسبت به واریز سود اقدام نکنند علاوه بر اینکه طبق قانون مشمول جریمه می‌شوند، نام آنها را نیز اعلام و فاش می‌کنیم و اعلام نام این شرکت‌ها مهم‌ترین ضمانت اجرایی است.

فیهمی اظهار داشت: امروز به صورت رسمی مجامع شرکت‌های استانی بر اساس دعوتی که صورت گرفته آغاز می‌شود و استان قزوین اولین شرکتی است که مجمع آن به صورت رسمی صبح امروز شروع شد. با جمعیت نصف به اضافه یک نفر از سهامداران جلسه از نظر قانونی رسمیت پیدا می‌کند و اگر به هر دلیلی جلسه امروز به این حد نصاب نرسید، ۱۰ روز دیگر با هر حد نصابی رسمیت پیدا می‌کند و برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با بیان اینکه از ۵۰ میلیون سهامدار عدالت حدود ۳۰ میلیون و ۹۳ هزار نفر روش غیرمستقیم را برای مدیریت دارایی خود انتخاب کردند ادامه داد: بدون احتساب فوتی‌ها و افراد زیر ۱۸ سال و محجور تا امروز ۷۵ درصد افرادی که امکان شرکت در انتخابات را دارند سجامی شدند؛ در این بین خراسان رضوی با تعداد دو میلیون و ۷۷۴ هزار نفر بیشترین سهامدار غیرمستقیم و استان سمنان با ۲۲۰ هزار و ۷۹ نفر کمترین سهامدار غیرمستقیم را دارد.

فهیمی با بیان اینکه تمام سهامداران غیرمستقیم می‌توانند با مراجعه به سایت (دیما) درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک در انتخابات شرکت کنند، گفت: تاریخ انتخابات استان‌ها مشخص شده و به اطلاع مردم هر استان می‌رسد سهامداران می‌توانند با رمز یکبار مصرف وارد سایت دیما شوند و رأی خود را ثبت کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به مراحل آزادسازی سهام عدالت گفت: اردیبشهت ماه سال گذشته با ابلاغیه و دستور مقام معظم رهبری آزادسازی سهام عدالت آغاز شد و پنج مرحله از آن به اتمام رسیده و در آستانه ورود به ششمین مرحله هستیم که این مرحله مهمترین و حساس‌ترین مراحل آزادسازی سهام عدالت است و مالکیت و مدیریت سهام به افراد واگذار می‌شود. دو مرحله دیگر برای آزادسازی سهام عدالت باقی می‌ماند که با برگزاری این دو مرحله، آزادسازی سهام عدالت به طور کامل پایان می‌پذیرد.

فهیمی اظهار داشت: طبق آخرین آمار حدود دو هزار نفر اعلام کاندیداتوری کردند که از بین آنها ۷۵۰ نفر تأیید صلاحیت شدند.

فهیمی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برخی از سهامدار ان دسترسی به اینترنت ندارند از این رو رأی گیری الکترونیکی روش مناسبی نیست اظهار داشت: تمام کسانی که به این روش رأی‌گیری انتقاد دارند می‌توانند روش جایگزین را اعلام کنند و در صورتی که پیشنهادات مناسب باشد از آن استقبال می‌کنیم. در این شرایط جز اینکه افراد به صورت الکترونیکی رأی دهند چه روش دیگری ممکن است کارآمد باشد؟ تمام این پیشنهادات و مصوبات از سوی شورای عالی بورس تنظیم شده که مصوبات این شورا هم طبق متن ابلاغیه مقام معظم رهبری بوده است.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تاکید کرد: هیچکس اجازه ندارد از طرف مردم در این رأی‌گیری و انتخابات شرکت کند و هیچ نهادی قیم مردم نیست و فقط خود مردم هستند که می‌توانند نظر خود را در قالب رأی اعمال کنند. بسیار متاسف هستیم که عده‌ای به اینترنت دسترسی ندارند اما در این شرایط هم به جز انتخابات الکترونیکی چاره دیگری نداریم.

وی گفت: تمام افرادی که صلاحیت آنها تأیید شده می‌توانند درباره رزومه و برنامه‌های خود تبلیغات انجام دهند.

فهیمی همچنین درباره ادعای برخی از تافراد مبنی بر اینکه مجامع بر اساس قانون تجارت برگزار نشده و ابهاماتی در خصوص برگزاری مجامع وجود دارد تاکید کرد: تنها مرجع مقررات گذاری شورای عالی بورس است و ابلاغیه مقام معظم رهبری این اجازه را به شورای عالی بورس داده که در این باره تصمیم بگیرد و تمام مصوبات شورای عالی بورس هم منتشر شده و هیچیک از آنها محرمانه نیست.

وی تاکید کرد: این درست نیست که اول مردم را پای سیستم می‌آوریم تا هیأت رئیسه انتخاب کنند و بعد بگوییم در انتخابات تعیین اعضای‌های هیأت مدیره شرکت کنند باید توجه داشته باشیم هیأت رئیسه فقط برای چند ساعت ایفای نقش می‌کنند و ذینفع هم نیستند و تخلفی هم در این باره صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری‌مرکزی تاکید کرد: هیچ فردی جز شورای عالی بورس حق اظهار نظر درباره نحوه برگزاری انتخابات شرکت‌های سهام عدالت در استان‌ها را ندارد و هر گونه شایعه‌پراکنی در این باره پیگرد قانونی می‌شود.