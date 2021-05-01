دو نهادی که اصرار به برگزاری انتخابات شرکتهای سهام عدالت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفت وگو، اکبر حیدری با بیان اینکه مجامع از منظر قانون غیرقانونی هستند، در این باره توضیح داد: بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اینکه اساسنامه مورد عمل به صورت فوق العاده در مجمع به تصویب نرسیده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیش از ۵۰ درصد مردم در مجامع روشن نیست، احساس می‌شود مباحث وارد شده توسط سازمان بازرسی کل کشور هنوز رفع نشده است.

وی با اعلام اینکه انتخابات باید تا رفع این موارد و حفظ حق مردم و رعایت قانون، به تعویق بیفتد، افزود: برخی مراجع قضائی در این رابطه احکامی صادر کرده اند.

در ادامه پوریا خاوری، مسئول درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک سهام عدالت با اشاره به اینکه ما برگزار کننده مجمع هستیم و آنچه را که سازمان بورس به عنوان نهاد بالادست از رهبری دریافت کرده، واگذاری وظیفه آزادسازی سهام عدالت به شورای عالی بورس است.

وی معتقد است مردم هرچه سریع‌تر باید به حق اصلی خود برسند و خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم نسبت به وجه سهام عدالت خود حساب ویژه باز کرده اند.

خاوری معتقد است این نهاد به عنوان خدمتگزار در کنار مردم ایفای نقش می‌کند و غیرقانونی بودن انتخابات مجمع را صراحتاً رد کرد و افزود: اصلاً این بحث در کار نیست.

وی ادامه داد: شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بورس موظف هستند از قوانین تبعیت کنند.

خاوری در ادامه سخنان دیگر مهمان برنامه که تاکید کرد در رابطه با غیر قانونی بودن نامه ارائه شده است، گفت: درباره اظهارات آقای حیدری در خصوص سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه، بهتر است نماینده‌ای از این سازمان‌ها در این باره صحبت کنند!

حیدری در این میان تأکید کرد ما مدافع حق سهامداران و شرکت‌ها هستیم و یادآور شد که رهبری لزوم انتقال سهام را به صاحبان تاکید کردند و در نامه اخیر دفتر رهبری به شورای بورس تکلیف شده است که انتخاب مدیران در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی بورس باشد ولی اتفاق کنونی، خارج از چارچوب آئین نامه و بدون تصویب اساسنامه و نیز تحقق مشارکت واقعی مردم است.

خاوری هم خطاب به دیگر مهمان برنامه درخواست کرد که حیدری اطلاعات خود را به روز کند

سپس حیدری خاطرنشان کرد: در جلسات مربوط به شورای عالی بورس حضور داشته و در ریز جزئیات و مذاکرات قرار دارد.

خاوری گفت: این بحث شما دقیقاً مغایر صحبت ماست.

سپس حیدری افزود: آئین نامه اجازه‌ای به شورای عالی بورس نداده است.

خاوری نیز اضافه کرد: مصوبه‌ای که ۴ مراد ۹۹ ضمیمه شده است در خصوص دعوت به مجمع اشاراتی دارد.

حیدری این اظهارات را «تفسیر به رأی» تلقی کرد و ادامه داد: اساسنامه باید در مجمع فوق العاده به تصویب برسد.

پس از آن خاوری تصریح کرد: اینگونه نیست که فقط چند نفر از اعضای هیئت مدیره شورای عالی بورس در جلسه حضور دارند و در شورای عالی بورس از نهادهای مختلف، نمایندگانی حضور دارند که اگر مصوبه‌ای صادر می‌شود، مورد تأیید همگان است.