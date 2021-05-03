امیدواری پکن به رویکرد دیپلماتیک آمریکا در قبال کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژانگ یون» نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که امیدوار است ایالات متحده در روند بازنگری در سیاست خارجی خود در قبال کره شمالی به جای پافشاری بر اِعمال فشار، بر انجام گفتگو متمرکز شود.
این در حالی است که «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده رهیافتی جدید را برای اعمال فشار بر پیونگ یانگ جهت توقف برنامه تسلیحات هستهای و موشک بالستیکی این کشور اتخاذ کرده است.
«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید روز شنبه در همین ارتباط اعلام کرد که دولت بایدن یک رویکرد جدید اعمال فشار علیه کره شمالی وضع کرده که شامل دیپلماسی و نه یک معامله بزرگ با رهبری این کشور میشود.
بر پایه این گزارش، سخنگوی کاخ سفید گفت: «مقامهای آمریکایی بررسی چندین ماهه سیاست گذاری در قبال کره شمالی را به پایان رساندهاند».
ساکی در ادامه افزود: «تکمیل روند خلع سلاح هستهای کره شمالی همچنان هدف ما است؛ اما چهار رئیس جمهوری پیشین آمریکا نتوانستند پیونگ یانگ را به سمت کنارهگیری همیشگی از تسلیحات هستهای سوق دهند».
در مقابل، یک مقام وزارت خارجه کره شمالی نیز بامداد یکشنبه اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده با طرح این ادعا که برنامه هستهای پیونگ یانگ یک «تهدید جدی» است، مرتکب یک «اشتباه بزرگ» شد و هشدار داد که کره شمالی «تدابیر مشابهی» را (علیه ایالات متحده) اتخاذ خواهد کرد.
این مقام در ادامه افزود که اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده و بازنگری او در سیاستهای کنونی و پیشین این کشور نشاندهنده قصد وی برای حفظ و تداوم سیاست خصمانه در قبال پیونگ یانگ است.
«کوان جونگگون» سرپرست دپارتمان امور آمریکا در وزارت خارجه کره شمالی همچنین تأکید کرد چنین سیاستهایی از سوی آمریکا نهایتاََ به ضرر این کشور تمام میشود.
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