به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، عمران خان نخست‌وزیر پاکستان در دیدار با سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد، این کشورها را به مبارزه مستمر و قاطعانه با اسلام‌هراسی دعوت کرد.

نخست‌وزیر پاکستان در این خصوص گفت: عبارات توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۱.۵ میلیارد مسلمان را متاثر کرده و کشورهای اسلامی نمی‌توانند جهان غرب را متقاعد کنند که این یک مسئله مربوط به آزادی بیان نیست.

عمران خان در ادامه تاکید کرد: وقتی یک حادثه تروریستی رخ می‌دهد، کشورهای غربی تمام جهان اسلام را بدنام می‌کنند. اقدامات فردی نباید به‌عنوان اقدام تمام مسلمانان در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه اسلام و همه مسلمانان تمامی اَشکال و مظاهر تروریسم را بدون توجه به مرتکب آن به‌شدت محکوم می‌کنند، افزود: مرتبط دانستن اسلام با تروریسم یک امر ناعادلانه است.

وی همچنین سازمان همکاری اسلامی را به همکاری برای درک جامعه بین‌المللی از محبت و احترام عمیق مسلمانان نسبت به حضرت محمد (ص) و قرآن کریم دعوت کرد.

نخست‌وزیر پاکستان پیشتر نیز در سخنانی گفته بود: حضرت محمد (ص) جایگاه ویژه‌ای میان مسلمانان دارد و توهین و بی‌احترامی به ایشان برایمان قابل قبول نیست.

گفتنی است که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه ۲۱ اکتبر سال گذشته طی سخنانی اعلام کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر اسلام (ص) ادامه خواهد داد؛ موضوعی که با واکنش تند مسلمانان مواجه شد.

کشورهای مختلفی از جمله قطر، کویت، جزایر، سودان، فلسطین و … کالاهای فرانسوی را تحریم کردند.