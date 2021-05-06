به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حبیب اسدالهنژاد افزود: بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه، یازدهم فروردین ماه با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود که قیمت مؤلفههای تولید افزایش نیابد، اما این انتظار برآورده نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس حتی یک ماه قیمت مؤلفههای تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم که قیمت ذرت افزایش ۱۴ درصدی داشته است و قیمت سویا از ۳ هزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۴۰۰ رسیده، همچنین هزینههای حمل و نقل ۳۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه نیز از طرف ستاد تنظیم بازار مطرح است.
اسدالهنژاد گفت: قطعاً این افزایش قیمتها هزینههای تولید را افزایش میدهد و باعث افزایش نرخ تمام شده هر کیلوگرم مرغ میشود و در نهایت میبایست قیمت فروش محصول افزایش یابد که این یعنی بیثباتی در بازار مرغ.
وی افزود: امیدواریم سیاستگذاریها به گونهای باشد که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دچار چالش مجدد نشوند و حداقل نوسانات را در بازار مرغ داشته باشیم.
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