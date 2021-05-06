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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۴۰

یک مقام مسئول:

افزایش قیمت مولفه‌های تولید، بازار مرغ را بی‌ثبات می‌کند

افزایش قیمت مولفه‌های تولید، بازار مرغ را بی‌ثبات می‌کند

نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی گفت: پس از اصلاح قیمت مرغ در ماه گذشته نرخ انواع مولفه‌های تولید مرغ افزایش پیدا کرده که این موضوع موجب بی‌ثباتی بازار این محصول می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حبیب اسداله‌نژاد افزود: بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه، یازدهم فروردین ماه با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود که قیمت مؤلفه‌های تولید افزایش نیابد، اما این انتظار برآورده نشد.

وی ادامه داد: بر این اساس حتی یک ماه قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم که قیمت ذرت افزایش ۱۴ درصدی داشته است و قیمت سویا از ۳ هزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۴۰۰ رسیده، همچنین هزینه‌های حمل و نقل ۳۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه نیز از طرف ستاد تنظیم بازار مطرح است.

اسداله‌نژاد گفت: قطعاً این افزایش قیمت‌ها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و باعث افزایش نرخ تمام شده هر کیلوگرم مرغ می‌شود و در نهایت می‌بایست قیمت فروش محصول افزایش یابد که این یعنی بی‌ثباتی در بازار مرغ.

وی افزود: امیدواریم سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دچار چالش مجدد نشوند و حداقل نوسانات را در بازار مرغ داشته باشیم.

کد مطلب 5205708

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