سفر در ایام تعطیلات عید سعید فطر ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه در حضور رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه روسای کمیتههای بهداشت و درمان، اجتماعی – امنیتی، آموزش و تبلیغات و همچنین قرارگاه عملیاتی گزارش خود را از وضعیت شیوع بیماری در شهرهای مختلف کشور، وضعیت جدید شهرها از نظر رنگبندی سطح بیماری و اقدامات انجام شده در زمینه کنترل و مهار بیماری و نظارت بر رعایت پروتکلها ارائه کردند.
بر اساس گزارش ارائه شده از طرف کمیته بهداشت و درمان در خصوص وضعیت بیماری در مناطق مختلف کشور و رنگبندی جدید شهرها، خوشبختانه با رعایت پروتکلها و انجام اقدامات نظارتی و ایجاد محدودیتها از وضعیت اوج بیماری عبور کردهایم و در بسیاری از شهرها روند ابتلا سیر نزولی یافته است. البته در برخی شهرها همچنان شاهد افزایش روند ابتلاها و سیر صعودی بیماری هستیم.
بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، تمدید محدودیتهای اعمال شده در شهرهای نارنجی و قرمز برای عبور کامل از پیک چهارم ضروری به نظر میرسد که این پیشنهاد به تصویب رسید.
همچنین در این جلسه به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته بهداشت و درمان، به منظور مدیریت و مقابله دقیقتر و ویژه در کنترل پیک چهارم، کلیه سفرها در سراسر کشور در همه رنگبندیها از ساعت ۲ بعد از ظهر روز سهشنبه ۲۱ اردیبهشت تا ظهر روز شنبه ۲۵ اردیبهشت مصادف با تعطیلات عید سعید فطر ممنوع خواهد بود.
همچنین مقرر شد از هفته آینده در شهرهای با رنگ قرمز و نارنجی، کسب و کار برای گروه مشاغل یک و دو آزاد باشد.
کمیته بهداشت و درمان همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت رعایت اصول بهداشتی از سوی اصناف مختلف و ادارات و تقویت نظارت بر اجرای پروتکلها ارائه کرد که براساس آن، رعایت پروتکلها متاسفانه هنوز به سطح مطلوب نرسیده و نیازمند اقدامات موثر نظارتی و تبلیغاتی است و باید نسبت به آگاهی بخشی به مردم در زمینه پرهیز از عادیانگاری بیماری اقدامات بیشتری انجام شود و تقویت سیستم نظارتی برای افزایش نظارتها و ممانعت از برگزاری تجمعات ضروری است.
کمیته امنیتی – اجتماعی نیز در این جلسه گزارشهای اولیه از برگزاری آیین شبهای قدر و میزان رعایت پروتکلها از سوی مردم مومن را ارائه کرد که جمعبندی و تکمیل آن به بعد از دریافت گزارش نهایی موکول شد.
رئیس جمهور با ابراز خوشحالی از اینکه شاهد سیر نزولی بیماری در بسیاری از شهرهای کشور به خاطر رعایت پروتکلها و اجرای دستورالعملها هستیم تاکید کرد: همچون گذشته رعایت کامل و دقیق پروتکلهای بهداشتی اصل اول در مقابله و مهار این بیماری است و نیروهای انتظامی و همه دستگاههای نظارتی باید با جدیت بیشتر و تقویت نظارتها به رسیدن سطح رعایت نکات بهداشتی به سطح قابل قبول (۹۰ درصد) و عبور کامل از پیک چهارم کمک کنند.
روحانی با اشاره به ضرورت طراحی یک برنامه ویژه و کارآمد برای اصناف به منظور رعایت کامل و دقیق اجرای پروتکلها از سوی صاحبان مشاغل و تشدید اقدامات نظارتی در ادارات دولتی، برخورد قاطع و جدی با متخلفان از اجرای دستورالعملها را مورد تاکید قرار داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه گذر از پیک چهارم و حتی تزریق واکسن نمیتواند متضمن این باشد که دچار پیکهای بعدی نشویم، اظهار داشت: کاهش رعایت پروتکلها بعد از هر پیک نشان میدهد که مردم خود را با زندگی سازگار با کرونا تطبیق ندادهاند، به همین خاطر تغییر سبک زندگی و سازگاری آن با کرونا باید از کارویژههای اصلی ما باشد.
گزارش دستگاههای مرتبط با تامین و تولید واکسن از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که رئیس جمهور با توجه به مصوبه دولت در زمینه تخصیص و تامین ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت سرعت عمل از سوی دستگاههای ذیربط، بار دیگر به وزارت بهداشت دستور داد با تسریع در اعطای مجوز واردات واکسن به بخش خصوصی با رعایت نکات تخصصی لازم، اجازه ندهد این اقدام مهم در پیچ و خمهای اداری گرفتار شود.
در جلسه امروز کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به درپیش بودن موعد برگزاری آزمونهای عمومی و سراسری سال ۱۴۰۰، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گزارشی در مورد تقویم آموزشی کشور و آزمونهایی که با محوریت سازمان سنجش و برخی وزارتخانهها برگزار میشود، ارائه کرد.
بر اساس این گزارش آزمون کنکور سراسری در روزهای ۹ تا ۱۲ تیرماه و آزمون کارشناسی ارشد در تاریخهای ۶ تا ۸ مرداد ماه براساس جدول اعلام شده برگزار خواهد شد و سایر آزمونها که در سطوح مختلف برگزار میشود نیز طبق تقویم و زمانبندی سازمان سنجش با استفاده از تجربه برگزاری آزمون در سال گذشته با رعایت کامل و دقیق دستورالعملهای بهداشتی و تضمین سلامت دانشآموزان و خانوادهها، برگزار خواهد شد.
در این جلسه مقرر شد وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی ستاد ملی مقابله با کرونا، اطلاعرسانی دقیق و موثر در این زمینه و همچنین ابلاغ دستورالعملهای لازم به مخاطبان را در دستور کار خود قرار دهند تا آزمونها با همکاری داوطلبان در سلامت کامل برگزار شود.
رئیس جمهور در این زمینه با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در برگزاری کنکور در زمان تعیین شده با رعایت کامل دستورالعملها، گفت: امسال نیز میتوانیم با افزایش نظارتها و رعایت دقیقتر دستورالعملهای بهداشتی، آزمونها را به شکل بهتری در زمان تعیین شده برگزار کنیم و اطمینان داشته باشیم که سلامت دانشآموزان تضمین شده است.
در این جلسه همچنین با توجه به شیوع ویروس جهش یافته از نوع هندی، گزارشی از اقدامات نظارتی انجام شده برای کنترل مرزها بویژه استانهای شرقی و جلوگیری از ورود این ویروس به کشور از سوی قرارگاه عملیاتی ارائه شد.
روحانی در این زمینه با تاکید بر اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی در خصوص کنترل مرزها و انجام اقدامات لازم برای ممانعت از ورود کرونای هندی به کشور و با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمان شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم با ورود کرونای هندی، درگیر پیک پنجم بیماری شویم.
رئیس جمهور با بیان اینکه پیکهای قبلی بیماری عمدتاً به خاطر رعایت نشدن پروتکلها به صورت جدی و کامل بوده است، گفت: اگر پروتکلها دقیق و کامل رعایت شود و انشاالله روند واکسیناسیون هم سرعت بگیرد، میتوان با جدیترین موجهای بیماری نیز به راحتی مقابله کرد.
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